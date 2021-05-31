«Сибирия» продолжает готовить к застройке участок земли под бывшей мебельной фабрикой на ул. Гоголя, 52. Строение уже превратилось в голый скелет. Осталось только обрушить старые стены. Для обеспечения безопасности прохожих со стороны ул. Гоголя на днях были поставлены бетонные ограждения. А вот аварийное здание под боком у стройки не отгородили. Жильцы с опаской проходят мимо, боясь, что стена сносимого здания рухнет прямо на них. Далее-подробности.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 продолжает трясти из-за сноса здания бывшей мебельной фабрики. Жильцы жилого строения уверены, что оно трещит по швам и может в любой момент обрушиться прямо на них. К тому же, работы велись практически круглосуточно, что никак не добавляло комфорта людям.

О своих опасениях они рассказали altapress.ru еще в апреле этого года. Тогда в редакцию обратились Вера и Ксения Белей, проживающие в одной из квартир розового дома.

С тех пор многое изменилось. На связь с горожанами вышел представитель застройщика — компании «Сибирия». Людей заверили, что теперь снос здания мануфактуры будет вестись аккуратнее и в урочное время.

Что же касается администрации Барнаула, она тоже подключилась. Дом на ул. Гоголя, 42 был признан аварийным.

Ранее жильцам предлагали за свой счет сделать в нем капитальный ремонт. Но горожане отметили, что просто не потянут заоблачную сумму таких работ — здание уже находится в плачевном состоянии. По их словам, стройка под боком только усугубляла ситуацию.

Сейчас мэрия готова оплатить людям съемное жилье на время, пока не будет найдено другое решение. Например, о выплате компенсации.

«Мы позвонили по всем объявлениям о сдаче жилья поблизости. Пока мы никого не нашли, кто готов был бы работать с администрацией. Квартира должна официально сдаваться, а это всегда налоги», — рассказал Ксения Белей.

Двор дома на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

В связи с этим, съехать люди пока не могут. А тем временем «Сибирия» продолжает работы. И сейчас к трясущемуся дому добавилась не отгороженная стена мануфактуры, которую вот-вот должны обрушить.

«Один из работников — судя по всему, главный на стройке — сказал, что бывшая фабрика должна быть снесена в срок до 1 июня. Если они не успеют, то могут быть неустойки. Но беда в том, что наш дом сотрясается даже когда по ул. Гоголя просто проезжают фуры. Нам страшно. Мы боимся стены, которую от нас никак не отгородили. Ее подкопали по периметру, строители намерены рушить строение вовнутрь участка. Но мы, если честно, не понимаем, что ждать от этой стены», — добавила Ксения.

Труба отопления аварийного дома на стене здания на ул. Гоголя , 52 , которое сносит застройщик. ИД «Алтапресс».

Жители дома на ул. Гоголя, 54 планируют подать обращение в администрацию краевой столицы, где попросят продлить застройщику сроки сноса здания бывшей мебельной фабрики. Так они хотят выиграть время, за которое надеются найти подходящее съемное жилье и съехать из злополучного розового дома.