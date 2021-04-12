Под боком у аварийного дома на ул. Гоголя, 54 СК «Сибирия» готовит участок земли (ул. Гоголя, 52) под застройку. Ведется снос здания бывшей мебельной фабрики. Оттуда постоянно доносится грохот, а из-за вибрации дом, где живут три семьи и размещаются магазины «Мария-Ра» и «Мир инструментов», буквально ходит ходуном. О «строительно-коммунальном» кошмаре altapress.ru рассказали жительницы одной из квартир Вера и Ксения Белей.

«Уходите , а то топор достану»

Большой участок у мэрии, где спецтехника рушит строения, не отгорожен забором. На стенах бывшей мануфактуры мы не видим ничего, кроме старого баннера «Винотека». То есть ни одной информационной таблички тоже не установлено.

Мы заглядываем внутрь будущей строительной площадки через окно в стене фабрики — оно выходит во двор жилого дома. Видно, что там кипит работа.

«Долбят практически круглосуточно. Видимо, здесь работают в три смены. Они даже в выходные не останавливаются. Мой маленький сын не может спокойно делать уроки, играть, спать. Грохот стоит такой, что дрожат стены, посуда…» — пояснила дочь Веры Белей Ксения, которая нас встретила на парковке у «Мария-Ра».

Работы по сносу здания на ул. Гоголя , 52. ИД «Алтапресс».

Журналистов замечают рабочие. Они явно не рады повышенному интересу к их деятельности. Один из них подходит к окну и начинает прилаживать деревоплиту, чтобы закрыть проем от объектива фотоаппарата. Мужчина не скрывает своего недовольства.

«Зачем вы тут снимаете? Уходите, а то топор достану», — бросает он в нашу сторону.

Работы по сносу здания на ул. Гоголя , 52. ИД «Алтапресс».

Чья монополия на выход?

К слову, на единственном въезде во двор дома растянуты сигнальные ленты.

Единственный проезд к жилой части дома на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

«Рабочие с издевкой сказали нам, что скоро наглухо перекроют проезд, так как ведутся строительные работы. На буквально приказали убрать все машины. Но они не объяснили, на каком основании распоряжаются нашей придомовой территорией. К тому же, как сюда будет заезжать, например, „скорая“ или пожарный расчет, ведь других въездов прост нет?» — рассказала Ксения.

Единственный проезд к жилой части дома на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Ленты появляются регулярно. Их постоянно приходится срывать — пожилым людям, живущим здесь. Им сложно нагибаться, чтобы преодолеть неожиданное препятствие.

Тем временем, участок перед домом, по словам Ксении, принадлежит собственникам жилых помещений. Здесь находится небольшая детская площадки и хозяйственные постройки — уличные «кладовки» и гаражи. Последнее, как объяснили жильцы, покупалось ими вместе с квартирами.

Мы стоим у подъезда. Ксения в это время рассказывает про другую серьезную проблему — работы по сносу соседнего объекта могут оставить ее дом без тепла.

Ксения Белей. ИД «Алтапресс». Двор дома на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс». Единственный проезд к жилой части дома на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

«Вот посмотрите: это труба системы центрального отопления, идущая к нашему дому. Она крепится к стене здания бывшей фабрики. Когда она рухнет, мы останемся с холодными батареями», — говорит девушка.

Под самым носом у мэрии

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс».

Бывшую мебельную фабрику и землю под ней продали одному из застройщиков еще в 2018-м. В октябре прошлого года недвижимость появилась на сайте «Циан», где за нее запросили 120 млн рублей.

Тогда в компании «Сибирия» нам не подтвердили, что объект в активе застройщика, но недавно девелопер признался «Толку» — недвижимость все же принадлежит ему. При этом, в «Сибирии» отметили, что еще не решили, будет ли компания строится сама или попросту продаст подготовленный участок под застройку. Жильцам от этого не легче. Проблемы на них буквально сыпятся одна за другой.

Работы по сносу здания на ул. Гоголя , 52. ИД «Алтапресс».

Аварийный дом тяжело пережил строительство соседних высоток. Он едва не рухнул во время закладки фундамента для здания «Газпрома» на ул. Социалистический, 24. Но тогда был найден компромисс — строители нашли способ, как продолжить работы и не обрушить ветхое строение.

Дом , который едва держится

Работы по сносу здания на ул. Гоголя , 52. ИД «Алтапресс».

В 2021 году, когда «Сибирия» приступила к сносу старой мануфактуры, аварийный дом начал ощутимо проседать, стали появляться трещины. Об этом рассказала семья Белей. Степень разрушений уже видно невооруженным взглядом.

Заходим в подъезд. Ступени деревянной лестницы прогибаются под ногами, потолок просел, его держат ненадежные на вид подпорки — постаралась управляющая компания «Наследие».

Трубы отопления в аварийном доме на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Еще одна серьезная проблема — магазин снизу. Вера Белей рассказала, что там снесены несущие стены.

«Я заменила часть тяжелых межкомнатных стен в своей квартире на гипсокартон. Если бы не это, мы, скорее всего, уже рухнули бы на головы покупателей. Тем более, что дом начал проседать, начали появляться дыры, складки, деформировались двери. Дом постепенно перекашивает. В торце со стороны „Мира инструментов“ в стене огромная трещина верху до низу. Они, конечно, говорят, что все отремонтировали, но…», — сетует женщина.

Вера Белей. ИД «Алтапресс».

Кстати, трещина, судя по всему, была стянута швеллерами и закрашена. Но даже толстый слой штукатурки и краски не может ее полностью закрыть.

Мы сидим у женщины в гостях. В это время в сотне метров крушат старую мебельную фабрику, а мы наблюдаем, как вместе с домом дрожит чайный сервиз, стоящий на столе.

«Теперь так каждый день», — грустно поясняет хозяйка небольшой квартиры.

Вера Белей. ИД «Алтапресс».

Она приглашает нас в спальню. На широком подоконнике стоят цветы, а под ним — отвалившаяся от стены батарея отопления.

«Радиаторы новые, но крепежи не выдержали вибрации. Они просто отвалились. Мне пришлось поставить под них импровизированные ножки, чтобы хоть как-то держались», — объясняет Вера.

Многомиллионная реконструкция

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

В 2017-м дом, которой в прошлом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, был признан аварийным с более чем 70-ти процентной степенью износа. Мэрия ознакомилась с доводами эксперта и приняла решение снести строение, а жильцов расселить.

Компания «Мария-Ра», магазин которой занимает часть первого этажа и пристройку сбоку (по ул. Гоголя) подала в суд и добилась повторной экспертизы. Судебный эксперт уменьшил степень износа примерно до 40%.

Трубы отопления в аварийном доме на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Здание так и осталось аварийным, но уже подлежащим не только сносу, но и реконструкции. После этого мэрия не раз еще меняла решение. Закончилось все тем, что дом признали подлежащим многомиллионной реконструкции за счет самих жильцов.

На сегодняшний день заселены всего три квартиры. В них живут всего шесть человек. При этом, один из них — несовершеннолетний ребенок, и еще двое — пожилые женщины пенсионного возраста.

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

В распоряжении администрации Барнаула говорится, что реконструкция должна быть проведена до конца сентября 2022 года.

«В случае если собственники не осуществили реконструкцию дома в срок: изъять земельный участок для муниципальных нужд, выплатить денежное возмещение собственникам жилых помещений», — сказано в сообщении, подписанном заместителем мэра Барнаула по городскому хозяйству Андреем Федоровым.

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

При этом, магазин «Мир инструментов», по словам жильцов, отчитался о проведенных работах.

«Дом разваливается на части. Возникает вопрос — зачем двум магазинам добиваться реконструкции здания? Могу только предположить. Насколько мне известно, в случае получения статуса объекта, как аварийного и подлежащего сносу, компенсацию за коммерческие помещения владельцы магазинов не получат. Но если дом будет подлежать реконструкции и сам при этом развалится, то им ее выплатят», — отметила Вера.

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Она тут же добавила, что не намерена ждать до 2022-го, когда ее квартира обвалится вместе с домом. Жильцы будут обращаться во все инстанции, чтобы защитить свои права.

«Мы продолжим переписку с мэрией, подадим заявление в прокуратуру и, если нужно, пойдем к президенту России. Пока же мы хотим обратиться к руководству „Сибирии“, господину Франку и общественности: остановите стройку, иначе все рухнет! Мы же можем оказаться под завалами», — заявила женщина.

Чего хотят жители аварийного дома?

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Вера Белей добавила, что пока жильцы видят только один выход из сложившейся ситуации — расселить или выкупить их квартиры.