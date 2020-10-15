Под боком у мэрии Барнаула продается участок под высотную застройку

Земельному участку, площадью 71,4 сотки, расположенному в Барнауле по адресу ул. Гоголя, 52, вновь ищут нового владельца. Об этом сообщает портал «Циан». Цена обьекта — 120 млн рублей. Судя по расплывчатому ответу представителя собственника, чей номер указан в объявлении, она далеко не окончательная.

Перспективный участок

Прямоугольник участка в центре Барнаула ограничен улицами Гоголя и Короленко. Справа, со стороны пр. Ленина находится администрация города, слева — жилой дом и административные здания на пр. Социалистический.

Возможное расположение здания на Гоголя , 52. yandex.ru.

Кто станет новым собственником бывшей мебельной фабрики остается только догадываться. В 2018 году появились сведения, что ею владеет СК «Сибирия». Но в этой компании altapress.ru заверили, что участок на ул. Гоголя, 52 застройщику никогда не принадлежал.

Как бы то ни было, перспективная земля в центре города точно готовится для застройки. И в первую очередь нынешние (или будущие) владельцы избавятся от разрушающегося здания. Его фасад имел настолько неприглядный вид, что его попросту завесили баннерами, имитирующими облицовку стен с окнами.

Администрация Барнаула. altapress.ru

В октябре-ноябре отсюда съедет последний арендатор. «ИнВино» («Винотека») на протяжении многих лет был неотъемлемой частью улицы Гоголя. Сегодня винный магазин и ресторан распродает товар и готовится к переезду.

Новоселье он будет справлять буквально в двух шагах от прежнего места — в одном из помещений «Собрания» (ул. Гоголя).

Здание на Гоголя , 52. Altapress.ru

А вот за два года до этого из разваливающегося здания на Гоголя, 52 съехали не менее известные арендаторы — агентство Punk You Brands и бар-магазин крафтового пива «Стаут Маклауд».

Выше администрации

В 2018 году, когда стало известно о перспективах застройки территории, участники рынка говорили о 5−6 этажном доме премиального класса. Были предположения, что здание спроектируют в том же архитектурном стиле, что и ЖК «Собрание». Тогда, получился бы законченный ансамбль.

ЖК «Собрание» на ул. Гоголя ( визуализация). архив СК «Сибирия»

Теперь в объявлении указано, что разрешенное использование земли предполагает строительство объекта от 9 этажей и выше.

Напомним, здание администрации Барнаула (его фасад выходит на ул. Гоголя) восьмиэтажное. «Собрание» будет возвышаться над ним всего на один этаж. Любопытно, каким при этом будет новый жилой дом. И как он впишется в общую архитектуру этой части города.

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