Дом мечты продают в пригороде Барнаула за 10,5 млн рублей.

Домик мечты продают в пocелке Лосихин Остpов за 10,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Дом площадью 125 кв.м. расположен на участке в 8 соток. Перекрытия между первым и вторым этажом выполнены из железобетона с армопоясом, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Участок ровный, уже залита лента под гараж и отсыпан подъезд к нему.

На первом этаже вас ждет просторная гостиная площадью 27 кв.м. с витражными окнами, спальня и санузел. Здесь вы сможете проводить уютные вечера в кругу семьи и друзей.

Второй этаж предлагает три изолированные спальни, санузел и лоджию. Это идеальное место для отдыха и уединения после насыщенного дня.

Отопление в доме осуществляется теплым полом и батареями, а канализация местная, емкостью около 5 кубов.

Ранее сообщалось, что идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей.

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