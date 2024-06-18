18 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей

Идеальный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей.
Идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 174 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 113 тыс. рублей.

Этот дом — воплощение мечты о комфортном и уютном жилье. Он построен по уникальному проекту из кленого бруса с использованием натуральных материалов, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию и создают идеальный микроклимат. Проект выполнен компанией «Сиблюкс», которая гарантирует высокое качество строительства.

Фундамент дома — монолитная плита, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Первый этаж выполнен из клеёного бруса, изготовленного из сосны. Отдельный большой гараж из кирпича добавляет практичности и удобства. Все проекты, от архитектурного до сборочного, включая инженерные, доступны для ознакомления.

Первый этаж включает в себя просторную кухню-гостиную с высотой потолков, достигающей пять м. Это место идеально подходит для семейных вечеров и дружеских посиделок. Также на первом этаже расположены прихожая, гостевая комната, санузел и выход на террасу, где можно наслаждаться утренним кофе или вечерним закатом.

Второй этаж предлагает две спальни и санузел, создавая идеальное пространство для отдыха и релаксации после насыщенного дня. Этот дом — идеальное место для тех, кто ценит комфорт, уют и близость к природе.

Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и эстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость