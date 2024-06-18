Идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей.

Общая площадь дома 174 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 113 тыс. рублей.

Этот дом — воплощение мечты о комфортном и уютном жилье. Он построен по уникальному проекту из кленого бруса с использованием натуральных материалов, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию и создают идеальный микроклимат. Проект выполнен компанией «Сиблюкс», которая гарантирует высокое качество строительства.

Фундамент дома — монолитная плита, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Первый этаж выполнен из клеёного бруса, изготовленного из сосны. Отдельный большой гараж из кирпича добавляет практичности и удобства. Все проекты, от архитектурного до сборочного, включая инженерные, доступны для ознакомления.

Первый этаж включает в себя просторную кухню-гостиную с высотой потолков, достигающей пять м. Это место идеально подходит для семейных вечеров и дружеских посиделок. Также на первом этаже расположены прихожая, гостевая комната, санузел и выход на террасу, где можно наслаждаться утренним кофе или вечерним закатом.

Второй этаж предлагает две спальни и санузел, создавая идеальное пространство для отдыха и релаксации после насыщенного дня. Этот дом — идеальное место для тех, кто ценит комфорт, уют и близость к природе.

Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

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