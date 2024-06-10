Прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

Общая площадь домика — 68 кв.м. Один жилой квадрат тут стоит 70,5 тыс. рублей.
Дом кирпичный, оформлен как жилой. Просторная кухня-беседка площадью 30 кв. метров станет идеальным местом для семейных посиделок и дружеских встреч.
На участке имеется плодоносящий сад с яблонями, вишней, смородиной, жимолостью и виноградом. Вы сможете наслаждаться свежими фруктами и ягодами прямо с дерева.
Дача подойдет для отдыха и уединения.
Ранее сообщалось, что дом в живописном месте пригорода Барнаула продают за 5,5 млн рублей.
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