Продается шикарная дача в СНТ «Центральное», расположенная на 2-й улице, дом 82. Объявление разместили на «Авито».

Прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

Общая площадь домика — 68 кв.м. Один жилой квадрат тут стоит 70,5 тыс. рублей.

Дом кирпичный, оформлен как жилой. Просторная кухня-беседка площадью 30 кв. метров станет идеальным местом для семейных посиделок и дружеских встреч.

На участке имеется плодоносящий сад с яблонями, вишней, смородиной, жимолостью и виноградом. Вы сможете наслаждаться свежими фруктами и ягодами прямо с дерева.

Дача подойдет для отдыха и уединения.

Ранее сообщалось, что дом в живописном месте пригорода Барнаула продают за 5,5 млн рублей.

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