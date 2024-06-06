Дом в живописном месте пригорода Барнаула продают за 5,5 млн рублей.

Общая площадь дома 120,4 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 46 тыс. рублей.

В доме проведены все коммуникации:

качественная электропроводка с выведенными розетками и выключателями по всему дому;

вода из скважины, местная канализация, установлена действующая сантехника;

заведен газ, подключён газовый котел и радиаторы. Также предусмотрен твердотопливный котёл в качестве резервного источника тепла.

Планировка дома максимально удобная и функциональная: просторные, светлые, изолированные комнаты и высокие потолки.

На первом этаже запланирована большая зона прихожей и просторная, светлая гостиная с кухонной зоной. Уже установлен теплый пол и уложен кафель. Лестница на второй этаж основательная, выполнена черновая отделка. На этом же этаже расположен большой совмещенный санузел с отделкой кафелем и установленной сантехникой. Из дома есть два выхода: один ведет на улицу, а другой — на участок.

Второй этаж включает три спальные комнаты с чистовой отделкой и шикарным видом из окон. Здесь также предусмотрен второй санузел, но он пока находится в черновом варианте отделки.

Ранее сообщалось, что загородный дом в деревенском стиле продают за 3,2 млн рублей.

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