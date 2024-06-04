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Недвижимость

Загородный дом в деревенском стиле продают за 3,2 млн рублей

Трехкомнатный дом по цене квартиры-студии продают в селе Фирсово за 3,2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Загородный дом в деревенском стиле продают за 3,2 млн рублей.
Загородный дом в деревенском стиле продают за 3,2 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 87 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 37 тыс. рублей.

В комплектацию типового проекта входят:

  • Фундамент: свайно-винтовой;
  • Перекрытия по деревянным балкам;
  • Материал стен: каркасные стены ОСП 9 мм. с утеплением мин.плитой 150 мм. Мембраны ветрозащиты и пароизоляции. Внутренняя отделка ОСП 9 мм (либо ГКЛ 12 мм);
  • Кровельный материал: мет.профиль с полимерным покрытием;
  • Остекление по проекту;
  • Входная дверь металлическая с утеплением;
  • Настил полов доска 40 мм;
  • Черновой пол с утеплением 150 мм;
  • Подшивка потолков доской 20 мм;
  • Вентилируемый фасад;
  • Внешняя отделка виниловым сайдингом/ имитация бруса. Подшивка карнизов и скатов;

Ранее сообщалось, что уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.

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