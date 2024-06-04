Загородный дом в деревенском стиле продают за 3,2 млн рублей.

Общая площадь дома 87 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 37 тыс. рублей.
В комплектацию типового проекта входят:
- Фундамент: свайно-винтовой;
- Перекрытия по деревянным балкам;
- Материал стен: каркасные стены ОСП 9 мм. с утеплением мин.плитой 150 мм. Мембраны ветрозащиты и пароизоляции. Внутренняя отделка ОСП 9 мм (либо ГКЛ 12 мм);
- Кровельный материал: мет.профиль с полимерным покрытием;
- Остекление по проекту;
- Входная дверь металлическая с утеплением;
- Настил полов доска 40 мм;
- Черновой пол с утеплением 150 мм;
- Подшивка потолков доской 20 мм;
- Вентилируемый фасад;
- Внешняя отделка виниловым сайдингом/ имитация бруса. Подшивка карнизов и скатов;
Ранее сообщалось, что уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале