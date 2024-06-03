Уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.

Общая площадь домика 50 кв.м. Площадь участка — четыре сотки.
Отмечается, что дом утеплен для зимнего проживания.
На участке расположена новая баня, дровеник, туалет.
Также есть барбекю домик из кирпича с панорамными окнами. А нем находится камин-мангал, печь под казан, раковина с проточным водонагревателем и отдельной выгребной ямой.
На участке растет малина, яблоня, смородина, крыжовник, виноград.
Продавец подчеркивает, что свет зимой не выключают, в зимний период два раза в неделю можно набрать воду возле скважины, а в сезон вода 24/7.
Ранее сообщалось, что просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей.
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