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Недвижимость

Уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей

Двухэтажный дачный домик продают в Барнауле за 3,8 млн рублей. Он располагается по адресу в СНТ «Весняночка».

Уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.
Уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь домика 50 кв.м. Площадь участка — четыре сотки.

Отмечается, что дом утеплен для зимнего проживания.

На участке расположена новая баня, дровеник, туалет.

Также есть барбекю домик из кирпича с панорамными окнами. А нем находится камин-мангал, печь под казан, раковина с проточным водонагревателем и отдельной выгребной ямой.

На участке растет малина, яблоня, смородина, крыжовник, виноград.

Продавец подчеркивает, что свет зимой не выключают, в зимний период два раза в неделю можно набрать воду возле скважины, а в сезон вода 24/7.

Ранее сообщалось, что просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей.

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