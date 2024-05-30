Просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей.

Общая площадь квартиры 67 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 119 тыс. рублей.
Квартира располагается на 15 этаже с шикарным видом и своей «изюминкой» — огромным панорамным окном на юг в сторону леса.
У квартиры есть большое количество преимуществ:
- Она очень светлая и уютная
- Есть гардеробная комната
- Установлен кондиционер
- Хорошо отделана деревом лоджия
- Большая кухня со встроенным кухонным гарнитуром и техникой
- Шкаф до потолка в прихожей, куда войдет вся верхняя одежда
Ранее сообщалось, что идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.
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