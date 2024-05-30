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Недвижимость

Просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей

Двухкомнатную квартиру в кирпичном доме продают в Барнауле за 8 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Малахова, 123.

Просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей.
Просторную двушку с "изюминкой" продают в Барнауле за 8 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 67 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 119 тыс. рублей.

Квартира располагается на 15 этаже с шикарным видом и своей «изюминкой» — огромным панорамным окном на юг в сторону леса.

У квартиры есть большое количество преимуществ:

  • Она очень светлая и уютная
  • Есть гардеробная комната
  • Установлен кондиционер
  • Хорошо отделана деревом лоджия
  • Большая кухня со встроенным кухонным гарнитуром и техникой
  • Шкаф до потолка в прихожей, куда войдет вся верхняя одежда

Ранее сообщалось, что идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.

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