«Дом не разваливается, это обшивку дождем смыло». Власти успокоили жильцов сибирской многоэтажки

В Кемеровской области жители Прокопьевска пожаловались мэру на недавно построенный разрушающийся многоэтажный дом, сообщает « Сибдепо ».

Построенный 10 лет назад дом № 63 по улице Институтской продолжает разваливаться — так заявляют жильцы.

В обращении мэру подчеркнули, что в различные инстанции писали обращения, но безрезультатно.

К примеру, Госжилинспекция обязала управляющую компанию восстановить обвалившийся фасад до июля, однако ничего не сделали.

«Как отвалился фасад, в квартирах стало холодно. Обещали отремонтировать до осени, УК за свои слова не отвечает, ничего не предпринимает. Как деньги драть на ремонт, они не забывают, а как фасад отремонтировать, так денег нет. За 10 лет не накопили что ли на ремонт. Сейчас начнутся сильные ветра, дом развалится полностью», — возмутилась жительница.

В администрации Прокопьевска сообщили, что в ближайшее время определят сроки начала ремонта.

Также пояснили, что обшивка дома попросту не выдержала обильных дождей, а само здание полностью пригодно для жизни.

«Дом не разваливается. Это обшивка дома. Дом сам целый и к жилью полностью пригоден. Дому 10 лет. Видимо, там действительно были изначально не очень качественно выполнены работы, но гарантийный срок уже истек. Принимается решение о ремонте», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщали про падающую многоэтажку с «заваленным горизонтом» в Забайкалье — крен дома продолжает увеличиваться.