Сибирский депутат обратился к Мишустину из-за падающей многоэтажки с «заваленным горизонтом»

Говорин отметил, что в аварийном доме проживает более 150 человек, из которых 40 детей и столько же пенсионеров и инвалидов.
«Крен дома продолжает увеличиваться. Отклонение от вертикали панелей несущих стен на всю высоту здания превышает предельное значение в 18 раз», — написал депутат премьеру.
Он также предупредил Мишустина, что «нужно действовать быстро, чтобы избежать катастрофы».
Говорин попросил выделить из резервного фонда правительства России 301,6 млн рублей для переселения людей.
Жильцы дома в мае 2021 года написали о наклонившемся доме губернатору Александру Осипову, приложив фотографию.
Сотрудник пресс-службы главы региона ответил, что на фото «завален горизонт».
«И горизонт на фото завален. Вопрос с расселением не новый. Решение давно принято, осталось найти 300 миллионов рублей, построить новое жилье», — объяснили жителям дома.
Позже губернатор назвал этот ответ некорректным искажением слов пресс-службы. Он также напомнил, что власти занимаются проблемой.
Дом признали аварийным в июле 2020 года, но из-за того, что проблему вызвали техногенные причины, по закону его нельзя включить в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Региональный СК возбудил дело на неустановленных сотрудников администрации Читы из-за халатности при расселении людей из падающего дома.