Сибирский депутат обратился к Мишустину из-за падающей многоэтажки с «заваленным горизонтом»

Говорин отметил, что в аварийном доме проживает более 150 человек, из которых 40 детей и столько же пенсионеров и инвалидов.

«Крен дома продолжает увеличиваться. Отклонение от вертикали панелей несущих стен на всю высоту здания превышает предельное значение в 18 раз», — написал депутат премьеру.

Он также предупредил Мишустина, что «нужно действовать быстро, чтобы избежать катастрофы».

Говорин попросил выделить из резервного фонда правительства России 301,6 млн рублей для переселения людей.

Жильцы дома в мае 2021 года написали о наклонившемся доме губернатору Александру Осипову, приложив фотографию.

Сотрудник пресс-службы главы региона ответил, что на фото «завален горизонт».

«И горизонт на фото завален. Вопрос с расселением не новый. Решение давно принято, осталось найти 300 миллионов рублей, построить новое жилье», — объяснили жителям дома.

Позже губернатор назвал этот ответ некорректным искажением слов пресс-службы. Он также напомнил, что власти занимаются проблемой.