Дом с панорамными окнами и видом на природу сдают в сосновом бору посуточно

Гостевой дом А-Frаmе с панорамным видом на природу сдают в Новосибирской области от 10 тыс. за сутки.

Дом с панорамными окнами и видом на природу сдают в Барнауле посуточно.

База отдыха "Дебаркадер" находится на территории Ордынского района вдали от города и шоссе в сосновом бору, на первой береговой линии Обского водохранилища.

Площадь дома составляет 42 кв. м. Владелец отмечает, что вместится четыре человека.

На первом этаже дома расположена прихожая, оборудованная кухонная зона, уютная гостиная с панорамными окнами , ванная комната.

На втором этаже находится большое двуспальное место.

В каждом доме есть:

теплый регулируемый пол, кондиционер;

санузел с душевой кабиной;

мини холодильник, плитка для приготовления;

микроволновая печь, электрический чайник;

полный комплект посуды, кастрюля, сковорода;

телевизор, интернет Wi-Fi;

постельное белье на два спальных мест, комплект полотенец;

фен, раскладной диван в гостиной;

стол со стульями на четыре человека.

За окном вид на лес. Около дома есть барбекю зона с мангалом.

На праздник такой домик обойдется в 15 тыс. рублей за сутки.

На территории базы располагается купольная беседка, большая беседка, баня и шатер.

Ранее сообщалось, что огромный коттедж с приятным ремонтом продают в Барнауле за 19,4 млн рублей.