Уютный коттедж с шикарным видом на Обь продают в Барнауле за 46 млн рублей. Он располагается по адресу ул. 1-й Вешний тупик, 38.

Дом в охраняемом поселке продают в Барнауле за 46 млн рублей.

Общая площадь дома составляет 471 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 97 тыс. рублей.

Продуманная планировка дома позволяет жить со всеми удобствами и с удовольствием принимать гостей в гостиной и столовой, где открывается прекрасный вид на природу.

Кстати, в гостиной располагается уютный камин.

На первом этаже имеется просторная гостиная, санузел, кухня-столовая, одна спальня, бассейн и жаркая баня.

На втором этаже есть три спальные комнаты, ванная комната, а также гардеробная.

На третьем этаже располагается видовая терраса.

Владелец отмечает, что в доме все коммуникации функционируют исправно. А на окнах имеются автоматические защитные ставни.

Пpeимущество меcтоpаcположения: вceгда чиcтый и cвежий воздух, сaнaторно-курортнaя зoна, мнoго xвoйныx дepeвьeв, пoтpясающий вид на Обь, много дорог для велосипедных и пеших прогулок, недалеко расположена «трасса здоровья», «Авальман».

Ранее сообщалось, что огромный коттедж в готическом стиле с солярием продают в Барнауле за 60 млн рублей.