Лесной дом с застекленной террасой продают рядом с Бийском за 4 млн рублей. Он располагается по адресу СНТ Лесное, ул. Садовая.

Домик в лесу с собственным прудиком и кувшинками продают в Алтайском крае за 4 млн рублей.

Общая площадь дома 87 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 45 тыс. рублей.

Дачу отремонтировали всего год назад.

Комната первого этажа разделена на две части – зона гостиной с камином и спальная зона. Перегородка выполнена из старинного кирпича.

Просторная веранда под стеклом служит столовой. Самое главное то, что санузел находится в самом доме.

Второй этаж - мансардный. Там имеется просторная светлая спальная комната. Лестница на второй этаж винтовая, выполнена из прочного металла и деревянных ступеней.

Владелец отмечается новую баню, которую построили в текущем году. Полок в парной выполнен из липы, а все лавочки из лиственницы.

На участке выполнен ланшафтный дизайн - природный склон изменен на ровные горизонтальные уровни полукруглой формы с опорой на бетонные фундаменты. Отмечается, что прямо на территории есть собственный прудик.

За пределами дачи имеется железный гараж, большой дровенник с запасом дров, курятник с выгулом, который присоединен к гаражу.



Продавец уверяет, что предыдущий хозяин дачи был одним из основателей этого садоводства. С октября по май осуществляется охрана, многие соседи проживают на дачах круглый год.

Ранее сообщалось, что двухэтажный дом с шикарным уличным бассейном продают в Барнауле за 14 млн рублей.