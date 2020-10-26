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26 октября 3°C
Недвижимость

Дорогие и ненужные. Топ-5 объектов коммерческой недвижимости Барнаула, которые никто не покупает

Предложений на рынке коммерческой недвижимости становится все больше, а спрос никак не растет. Отдельные, особо дорогие лоты, висят на сайтах по продаже недвижимости по нескольку лет. Ими интересуются, но не спешат покупать. Возможно, все дело в стоимости? Altapress.ru подготовил рейтинг самых дорогих объектов, от которых оказалось не так-то легко избавиться.

Здание на ул. Проллетарской.
Здание на ул. Проллетарской.
"Алтайская Элита недвижимость".

5 место. Большой комплекс на Павловском тракте

Имущественный комплекс на Павловском тракте.
Имущественный комплекс на Павловском тракте.
«Авито».
  • Адрес — Павловский тракт, 323
  • Цена — 160 млн рублей
  • Площадь здания — 15,5 тыс. рублей (общая площадь всех объектов)
  • Площадь земли — 30 тыс. кв. м

Одно из зданий комплекса, который продается на «Авито» вполне узнаваемое. В нем располагался автоцентр «Лада».

А вот начинающих автовладельцев, которые на смогли сдать экзамен по вождению с первого раза, наверняка бросает в дрожь об одном только упоминании адреса. Раньше здесь располагался филиал регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

Предложение выгодное. Продаются торговый, административный, сервисный, производственный и логистический центр. Однако продавцы сетуют — несмотря на все плюсы, спроса на эту недвижимость нет.

Из бонусов: первая линия Павловского тракта.

4 место. Торговый дом «Пассаж»

ТД &quot;Пассаж&quot;.
ТД «Пассаж».
«Циан».
  • Адрес — пр. Ленина, 2
  • Цена — 300 млн рублей
  • Площадь здания — 7,5 тыс. кв. м

ТД находится в исторической части Барнаула. Несмотря на относительную молодость — он открылся в 2005 году — четырехэтажное здание является неплохим дополнением к архитектуре объектов туристического кластера.

Как говорится на сайте «Циан», внутреннее оформление торгового дома соответствует современным стандартам, с учетом наибольшего удобства для арендаторов и покупателей. Центральная часть здания на третьем этаже выполнена в виде пассажа с верхним светом. Торговые отделы располагаются по периметру этажа, вокруг эскалаторов.

Зонирование пространства продумано. Каждый квадратный метр торговой площади используется рационально.

3 место. Торговый центр «Норд-Вест»

ТЦ &quot;Норд-Вест&quot;.
ТЦ «Норд-Вест».
«Циан».
  • Адрес — пр. Ленина, 155-а
  • Цена — 400 млн рублей
  • Площадь здания — 6,5 тыс. кв. м

Читающая часть барнаульцев хорошо знает приземистый ТЦ со стилизованным компасом на фасаде, как одну из локаций книжного интернет-магазина «Лабиринт». До сих пор он занимает крохотное помещение на первом этаже. Помимо этого, здесь есть около 100 организаций, арендующих помещения, о чем сообщается на сайте «Циан».

Несмотря на свой относительно современный вид, «Норд-Вест» — один из старейших торговых центров Барнаула. Он распахнул свои двери для покупателей в 1997 году, и по сей день пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.

Кстати, «Норд-Вест», наряду с площадью Октября, «Сити-Центром» и «Цумом» до сих пор используется как городской ориентир.

2 место. Торговый центр «Малина»

ТЦ &quot;Малина&quot;.
ТЦ «Малина».
«Циан».
  • Адрес — Попова, 82
  • Цена — 480 млн рублей
  • Площадь здания — 7,6 тыс. кв. м
  • Площадь земли — 12 тыс. кв. м

Буквально сразу после открытия торговый центр «Малина» стал точкой притяжения для жителей близлежащих районов. Множество торговых площадок. Магазины, кафе, тренажерный зал, студии красоты.

ТЦ заполнен арендаторами на 100%. Получается, что вместе с четырехэтажным зданием продается целый бизнес. А вот почему владелец решил отказаться от такой «дойной коровы» altapress.ru так и не смогли объяснить.

Предложение можно найти на сайте «Циан».

1 место. Бывшее здание Меланжевого комбината

Здание бывшего Меланжевого завода.
Здание бывшего Меланжевого завода.
«Алтайская Элита недвижимость».
  • Адрес — пр. Калинина, 24-б
  • Цена — 700 млн рублей
  • Площадь здания — 586,3 кв. м
  • Площадь участка — 6,8 тыс. кв. м

Возглавляет рейтинг предложение «Алтайской Элиты недвижимость» можно считать выгодным за счет своего расположения. Объект находится практически в центре города, в нескольких минутах езды от площади Октября.

Земельный участок в собственности. Его можно использовать в качестве складской базы строительных материалов.

В существующем виде постройки идеально подойдут для оптовую базы или склада, либо для строительства нового торгового или административного здания большей площади.

Возможна продажа целиком, либо половинами.

Бонус

Дом Морозова на ул. Ползунова, 43а

Дом Морозова.
Дом Морозова.
«Алтайская Элита недвижимость».

Вне рейтинга разместилось бирюзовое двухэтажное здание, построенное купцом Андреем Морозовым до 1909 года. В 1917 году оно пострадало во время пожара 1917 года. В 20-х годах XX века дом был реконструирован, были поставлены железобетонная парадная лестница и перекрытия, а над ризалитами — купола со шпилем. Его приспособили под банк.

Сейчас объект пытаются продать. Видимо, жизнь владельцев осложняет статус здания — объект культурного наследия регионального значения. Что не мешает спокойно отдавать помещения в аренду. Сегодня здесь располагаются 22 организации. Среди них — учебный центр, танго-клуб, студия боди-балета и т.д.

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