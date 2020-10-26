Дорогие и ненужные. Топ-5 объектов коммерческой недвижимости Барнаула, которые никто не покупает

Предложений на рынке коммерческой недвижимости становится все больше, а спрос никак не растет. Отдельные, особо дорогие лоты, висят на сайтах по продаже недвижимости по нескольку лет. Ими интересуются, но не спешат покупать. Возможно, все дело в стоимости? Altapress.ru подготовил рейтинг самых дорогих объектов, от которых оказалось не так-то легко избавиться.

5 место. Большой комплекс на Павловском тракте

Имущественный комплекс на Павловском тракте. «Авито».

Адрес — Павловский тракт , 323

323 Цена — 160 млн рублей

Площадь здания — 15,5 тыс. рублей ( общая площадь всех объектов)

общая площадь всех объектов) Площадь земли — 30 тыс. кв. м

Одно из зданий комплекса, который продается на «Авито» вполне узнаваемое. В нем располагался автоцентр «Лада».

А вот начинающих автовладельцев, которые на смогли сдать экзамен по вождению с первого раза, наверняка бросает в дрожь об одном только упоминании адреса. Раньше здесь располагался филиал регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

Предложение выгодное. Продаются торговый, административный, сервисный, производственный и логистический центр. Однако продавцы сетуют — несмотря на все плюсы, спроса на эту недвижимость нет.

Из бонусов: первая линия Павловского тракта.

4 место. Торговый дом «Пассаж»

ТД «Пассаж». «Циан».

Адрес — пр. Ленина , 2

2 Цена — 300 млн рублей

Площадь здания — 7,5 тыс. кв. м

ТД находится в исторической части Барнаула. Несмотря на относительную молодость — он открылся в 2005 году — четырехэтажное здание является неплохим дополнением к архитектуре объектов туристического кластера.

Как говорится на сайте «Циан», внутреннее оформление торгового дома соответствует современным стандартам, с учетом наибольшего удобства для арендаторов и покупателей. Центральная часть здания на третьем этаже выполнена в виде пассажа с верхним светом. Торговые отделы располагаются по периметру этажа, вокруг эскалаторов.

Зонирование пространства продумано. Каждый квадратный метр торговой площади используется рационально.

3 место. Торговый центр «Норд-Вест»

ТЦ «Норд-Вест». «Циан».

Адрес — пр. Ленина , 155-а

155-а Цена — 400 млн рублей

Площадь здания — 6,5 тыс. кв. м

Читающая часть барнаульцев хорошо знает приземистый ТЦ со стилизованным компасом на фасаде, как одну из локаций книжного интернет-магазина «Лабиринт». До сих пор он занимает крохотное помещение на первом этаже. Помимо этого, здесь есть около 100 организаций, арендующих помещения, о чем сообщается на сайте «Циан».

Несмотря на свой относительно современный вид, «Норд-Вест» — один из старейших торговых центров Барнаула. Он распахнул свои двери для покупателей в 1997 году, и по сей день пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.

Кстати, «Норд-Вест», наряду с площадью Октября, «Сити-Центром» и «Цумом» до сих пор используется как городской ориентир.

2 место. Торговый центр «Малина»

ТЦ «Малина». «Циан».

Адрес — Попова , 82

82 Цена — 480 млн рублей

Площадь здания — 7,6 тыс. кв. м

Площадь земли — 12 тыс. кв. м

Буквально сразу после открытия торговый центр «Малина» стал точкой притяжения для жителей близлежащих районов. Множество торговых площадок. Магазины, кафе, тренажерный зал, студии красоты.

ТЦ заполнен арендаторами на 100%. Получается, что вместе с четырехэтажным зданием продается целый бизнес. А вот почему владелец решил отказаться от такой «дойной коровы» altapress.ru так и не смогли объяснить.

Предложение можно найти на сайте «Циан».

1 место. Бывшее здание Меланжевого комбината

Здание бывшего Меланжевого завода. «Алтайская Элита недвижимость».

Адрес — пр. Калинина , 24-б

24-б Цена — 700 млн рублей

Площадь здания — 586,3 кв. м

Площадь участка — 6,8 тыс. кв. м

Возглавляет рейтинг предложение «Алтайской Элиты недвижимость» можно считать выгодным за счет своего расположения. Объект находится практически в центре города, в нескольких минутах езды от площади Октября.

Земельный участок в собственности. Его можно использовать в качестве складской базы строительных материалов.

В существующем виде постройки идеально подойдут для оптовую базы или склада, либо для строительства нового торгового или административного здания большей площади.

Возможна продажа целиком, либо половинами.