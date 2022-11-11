Дорого-богато. Квартиру с дубовыми полами, лепниной и четырьмя балконами продают за 18 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с дорогим ремонтом продают за 18,4 млн рублей в Барнауле. Она находится на Партизанская ул., 83. Объявление размещено на Авито .

Четырехкомнатная квартира, 145 кв. м за 18,4 млн рублей

Площадь «четырешки» — 145 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 126,6 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из восьми. Продавцы отмечают, что в доме просторные парадные подъезды с широкими лестницами. Они отделаны плиткой из натурального камня.

«Четырешка» — двухэтажная. У нее высокие потолки (3,3 м) и четыре застекленных балкона.

В квартире сделали дорогой ремонт. Потолки украшены эксклюзивным декором — гипсовой лепниной. Полы, плинтуса и двери сделаны из дуба.

«В квартире установили новые пластиковые окна фирмы Salamander, произвели капитальную замену стояков горячей и холодной воды. На отопительных батареях заменили все краны, также сделали отделку за ними», — рассказывают владельцы квартиры.

Сердце квартиры — большая гостиная. Здесь стоит настоящий каменный камин.

Из гостиной можно выйти на кухню. Она отделана камнем и деревом. Кухня оснащена необходимой техникой: посудомоечной машиной, духовым шкафом, варочной поверхностью и вытяжкой.

Территория дома находится под охраной. Во дворе находятся детская площадка, беседка, зона барбекю, спортивная площадка.