Разноцветную «четырешку» с позолоченной ванной продают за 15 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 15 млн рублей в Барнауле. Несколько комнат выполнены в разных цветах, а ванна — в черном с позолотой. Она находится на Партизанская ул., 149. Объявление размещено на Авито .

Цветастая «четырешка» весьма не маленькая — 143,5 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 104,5 тыс. рублей.

Квартира находится на 12 этаже из 16 в современном монолитном доме. Его сдали в 2017 году.

В квартире сделали евро-ремонт из качественных материалов. Кухня и гостиная совмещены они выполнены в светлых тонах. С ними удачно гармонирует деревянное покрытие пола и темно-серый интерьер.

Одна из спален оформлена в сиреневых тонах, а детская — в ярко-розовых тонах. На одной из стен поселились сказочные принцессы. А другая комната — в зеленых и украшена зеленью.

В кухонной и спальной зоне сделано витражное остекление в пол. Отсюда открывается прекрасный вид на город.

В квартире есть две гардеробные комнаты и два санузла. Один из них выложили черной плиткой с позолотой. Он совмещен с джакузи.

Дом находится в центре города. Рядом с ним находятся школы и детские сады. А также продуктовые магазины, торговые центры, аптеки и больницы.