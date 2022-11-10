10 ноября
﻿
Недвижимость

Разноцветную «четырешку» с позолоченной ванной продают за 15 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 15 млн рублей в Барнауле. Несколько комнат выполнены в разных цветах, а ванна — в черном с позолотой. Она находится на Партизанская ул., 149. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира, 143,5 кв. м за 15 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 143,5 кв. м за 15 млн рублей
Авито

Цветастая «четырешка» весьма не маленькая — 143,5 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 104,5 тыс. рублей.

Квартира находится на 12 этаже из 16 в современном монолитном доме. Его сдали в 2017 году.

В квартире сделали евро-ремонт из качественных материалов. Кухня и гостиная совмещены они выполнены в светлых тонах. С ними удачно гармонирует деревянное покрытие пола и темно-серый интерьер.

Одна из спален оформлена в сиреневых тонах, а детская — в ярко-розовых тонах. На одной из стен поселились сказочные принцессы. А другая комната — в зеленых и украшена зеленью.

В кухонной и спальной зоне сделано витражное остекление в пол. Отсюда открывается прекрасный вид на город.

В квартире есть две гардеробные комнаты и два санузла. Один из них выложили черной плиткой с позолотой. Он совмещен с джакузи.

Дом находится в центре города. Рядом с ним находятся школы и детские сады. А также продуктовые магазины, торговые центры, аптеки и больницы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость