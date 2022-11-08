«Двушку» с панорамными окнами, из которых виден весь город, продают за 7 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру продают за 7,2 млн рублей в Барнауле. У нее панорамные окна, из которых открывается вид на весь город. Она находится пер. Циолковского, 54. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь «двушки» — 55 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 130,9 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 24 этаже в новом монолитном доме. Его сдали в 2018 году. Окна «двушки» выходят на солнечную сторону.

Комнаты в квартире смежные. Кухня совмещена с гостиной. Благодаря этому, комната кажется визуально больше.

Ощущение пространства дают светлые стены и панорамные окна во всю стену. Такое же окно стоит в спальне. Отсюда Барнаул — как на ладони.

Санузел совмещен с ванной комнатой. Здесь стоит большая ванная. Из техники в квартире — кондиционер, холодильник, стиральная машина, водонагреватель. Владелец оставляет всю мебель и технику будущему хозяину.

Рядом с домом находятся продуктовые магазины «Магнит» и «Мария-ра», а также торговый центр «Сити Центр». Рядом есть школы, детские сады и поликлиники.