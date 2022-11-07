7 ноября
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Недвижимость

Шикарную «трешку» с каменными колоннами продают за 14,6 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 14,6 млн рублей в Барнауле. Вход в гостиную украшают каменные колонны. Квартира находится на ул. Папанинцев, 134. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 123,8 кв. м за 14,6 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 123,8 кв. м за 14,6 млн рублей
Авито

Квартира королевских размеров — 123,8 кв. м. Но и цена «жилого квадрата» здесь соответствующая — 118 тыс. рублей.

«Трешка» занимает последний, восьмой этаж дома. Окна выходят на три стороны. Соседей немного — в доме всего 23 квартир.

Комнаты в доме просторные и изолированные. В некоторых из них обновили дизайн два года назад.

Вход в гостиную украшает каменная колонна. Потолок сделали круглым, а пол выложили паркетом. Уют комнате придает небольшой камин.

На кухне гарнитур сделан из светлого дерева, а стол и стулья — из темного. Обеденную зону украшает большое круглое окно.

В спальне есть небольшая зона с мягким уголком, которую можно переделать в кабинет. А в детской стены украсили сюжетами из сказок — по небу плывут летучие корабли и большой синий кит.

Также есть большая ванна и лоджия с двумя кладовыми.

Рядом с домом расположены больницы, школы, лицеи и вузы.

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