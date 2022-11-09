Сказочный дворец с бассейном продают за огромные 190 млн рублей в Бийске

Этот дворец ищет своего хозяина уже долгое время. О нем мы писали в 2018 году. За четыре года его все еще никто не купил. Кто знает, может, король этих владений найдется сейчас?
Площадь коттеджа — 1200 кв. м. Участок — 1.5 га.
Дом построили в 2003 году. Он окружен природой — с одной стороны простирается зеленый лес, а с другой журчит река Бия.
Коттедж рассчитан на большое количество людей. В нем пять спален, а в каждой — свои ванная и гардеробная.
Отдельно оборудованы рабочий кабинет в классическом стиле, кухня, столовая и просторный зал с камином.
Территорию коттеджа украшает большой зимний сад. В нем растут самые разные красивые цветы и деревья. Дорожки выложены камнем.
Есть комплекс отдыха: бассейн, сауны, спортивный зал, бильярдная комната, ванная и душевые.
Также предусмотрены гараж на 10 автомобилей и хозяйственные помещения.