9 ноября
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Недвижимость

Сказочный дворец с бассейном продают за огромные 190 млн рублей в Бийске

Большой двухэтажный коттедж продают за 190 млн рублей в Бийском районе. Это один из самых дорогих домов в Алтайском крае. Он находится в поселке Семеновод, Тихая ул., 3. Объявление размещено на Авито.

Коттедж, 1200 кв. м за 190 млн рублей
Коттедж, 1200 кв. м за 190 млн рублей
Авито

Этот дворец ищет своего хозяина уже долгое время. О нем мы писали в 2018 году. За четыре года его все еще никто не купил. Кто знает, может, король этих владений найдется сейчас?

Площадь коттеджа — 1200 кв. м. Участок — 1.5 га.

Дом построили в 2003 году. Он окружен природой — с одной стороны простирается зеленый лес, а с другой журчит река Бия.

Коттедж рассчитан на большое количество людей. В нем пять спален, а в каждой — свои ванная и гардеробная.

Отдельно оборудованы рабочий кабинет в классическом стиле, кухня, столовая и просторный зал с камином.

Территорию коттеджа украшает большой зимний сад. В нем растут самые разные красивые цветы и деревья. Дорожки выложены камнем.

Есть комплекс отдыха: бассейн, сауны, спортивный зал, бильярдная комната, ванная и душевые.

Также предусмотрены гараж на 10 автомобилей и хозяйственные помещения.

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