Недвижимость

Под Бийском продают самый дорогой в Алтайском крае коттедж за 190 млн рублей

Сегодня, 19:20.
Недвижимость

Под Бийском продают самый дорогой в Алтайском крае коттедж площадью 1400 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай". 

Авторский коттедж с классическом стиле расположен в экологически чистой зоне. 

В доме 5 спален, в каждой из которых есть своя ванная и гардеробная комнаты, рабочий кабинет в классическом стиле, большой зимний сад, кухня, столовая, просторный зал с камином. В коттедже есть комплекс отдыха: бассейн, сауны, спортивный зал, бильярдная комната, ванная и душевые. Предусмотрены гараж на 3 автомобиля и хозяйственные помещения. 

Сообщается, что в коттедже стоит "итальянская мебель, выполненная по индивидуальному проекту".

Кроме того, на территория в 1,5 га есть дом охраны, зона для барбекю, летняя кухня, беседка в окружении елей, фонтан, прогулочные дорожки с ночным освещением, цветочные клумбы, патио с видом на озелененную территорию и лес, фруктовый сад. Часть территорий занята спортивными площадками и теннисным кортом.

Ландшафтный дизайн спланирован по авторскому проекту. 

Цена коттеджа — 190 млн рублей.

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