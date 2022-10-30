Таунхаус с каменным туалетом и большой кирпичной печью продают за 2 млн рублей

Трехэтажный таунхаус продают за 2 млн рублей в микрорайоне Барнаула. Он находится в поселке Ильича. Посреди гостиной стоит большой камин, а туалет отделан камнем. Объявление размещено на Авито .

Таунхаус, 100 кв. м за 2 млн рублей

Площадь таунхауса — 100 кв. м. Стоимость одного «квадрата» — 20 тыс. рублей.

Таунхаус находится на берегу Оби.

«Отличный вариант для любителей свежего воздуха, природы и рыбалки», — отмечают продавцы.

На первом этаже таунхауса находится санузел, совмещенный с ванной комнатой. Рядом с ним — небольшая сауна.

Царь дома — большой кирпичный камин — живет выше, на втором этаже. Он расположен рядом с кухней. Здесь установили старинный гарнитур и украсили мозаикой. На ней греческая нимфа приглядывает за кипящими кастрюлями.

На третьем этаже — просторная спальня с гардеробной и санузлом.

Территория дома находится под охраной. Есть парковка, детская площадка и беседка на берегу реки. Неподалеку — остановка с маршрутами № 2 и № 75 и магазин.