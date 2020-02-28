Дубль два: барнаульские чиновники вновь хотят снести многострадальную кофейню

Администрация Барнаула настаивают на сносе кофейни «Черный квадрат», которая находится на месте «барнаульского разлома» на ул. Партизанская, 60. Ранее Арбитражный суд Алтайского края отклонил это требование.

Объект как самовольная постройка продолжает числиться в перечне сооружений, к которым администрация предъявила требования о сносе.

В материалах арбитражного апелляционного суда указано, что 27 февраля мэрия подала апелляцию на решение краевого суда.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал, почему администрация хочет снести кофейню и о каком перформансе в ответ уже думали предприниматели.

Кофейня «Черный квадрат» стоит на месте скандально известного бизнес центра — его строили два собственника, потом они поссорились и «распилили» здание. Поэтому его и назвали «барнаульский разлом». 10 лет оно стояло в центре города в неприглядном виде.