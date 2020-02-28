Дубль два: барнаульские чиновники вновь хотят снести многострадальную кофейню

Объект как самовольная постройка продолжает числиться в перечне сооружений, к которым администрация предъявила требования о сносе.
В материалах арбитражного апелляционного суда указано, что 27 февраля мэрия подала апелляцию на решение краевого суда.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее altapress.ru подробно рассказывал, почему администрация хочет снести кофейню и о каком перформансе в ответ уже думали предприниматели.
Кофейня «Черный квадрат» стоит на месте скандально известного бизнес центра — его строили два собственника, потом они поссорились и «распилили» здание. Поэтому его и назвали «барнаульский разлом». 10 лет оно стояло в центре города в неприглядном виде.