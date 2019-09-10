Как на месте «барнаульского разлома» построили кофейню и почему мэрия хочет ее снести

Предприниматель Алексей Аболымов планирует устроить для барнаульцев шоу: подцепить трактором павильон кофейни «Черный квадрат» и прокатить его вдоль ул. Партизанской. Так он собирается доказать, что построил некапитальное здание, как уверяют его городские чиновники, требуя сноса. Altapress.ru узнал подробности новейший истории «барнаульского разлома».

Маленькая кофейня — большие проблемы

Летом на перекрестке пр. Ленина и ул. Партизанской появился забор. Им огородили участок, с которого несколько лет назад снесли «барнаульский разлом»: семиэтажное здание, построенное, а затем распиленное Нейлом Смитом и Алексеем Аболымовым в 2011 году. Земля принадлежит москвичке Ирине Агишевой.

Алексей Аболымов,

предприниматель:

Дети выросли, поработали по найму в кофейне и решили заняться своим делом. Чтобы открыть маленькое заведение в Москве в перспективном месте, например, на Новом Арбате, нужно около 1,5 млн рублей на первые два месяца аренды. Плюс деньги на интерьер, оборудование, продукты. Инвестиции в барнаульский бизнес скромнее и по силам молодым предпринимателям, тем более подходящий участок есть у нашей знакомой.

Кофейня «Черный квадрат» на месте «барнаульского разлома». Анна Зайкова , altapress.ru.

Небольшая кофейня на 130 кв. м выросла в центре Барнаула буквально за три месяца. Горожане видели через забор, что на Партизанской, 60 сначала расчистили участок, потом сварили металлоконструкцию, накрыли ее крышей и остеклили.

В начале сентября здесь открылась кофейня «Черный квадрат», в которой работают два человека — Григорий и Ксения Аболымовы. Посетителей пока немного, но поток постоянный: два-три столика всегда заняты.

Но городские власти против того, чтобы на Партизанской, 60 стоял павильон. В июле комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обязали предпринимателей добровольно снести его. «Хотя за два дня до этого постановления мы обсуждали нюансы благоустройства», — говорит Аболымов.

А 3 сентября комитет обратился в суд с иском «об обязанности снести объект самовольного строительства», а также запретить эксплуатацию объекта до вступления решения суда в силу.

4 сентября суд отказал в запрете на эксплуатацию кофейни, потому что истец не доказал, что она угрожает людям.

Что не нравится мэрии?

Чтобы построить капитальное здание, нужно выбрать участок с подходящим назначением, сделать проект и получить разрешение на работы. У такого объекта есть важный признак — неразрывная связь с землей, которую обеспечивает фундамент. Поэтому его нельзя перевезти без значительных повреждений.

Предприниматель Алексей Аболымов. Анна Зайкова , altapress.ru.

Алексей Аболымов,

предприниматель:

Мы построили нестационарный временный павильон на частной земле в соответствии с ее назначением (закреплено в градостроительном плане земельного участка, — прим. ред.). По закону нам не нужно разрешения властей.

Предприниматель подчеркивает, что кофейня стоит на подушке из щебня, а не на фундаменте. Это, по его словам, он не раз продемонстрировал судебным приставам, подкапывая строение там, где они просили.

Кофейня «Черный квадрат» на месте «барнаульского разлома». Анна Зайкова , altapress.ru.

Алексей Аболымов,

предприниматель:

Я знал: если построю что-то в Барнауле, будут проблемы. Такой это город. Я был готов. В мае обратился в кадастровую палату с просьбой поставить на учет капитальное здание по адресу: Партизанская, 60. Там есть эксперты, которые по закону уполномочены устанавливать капитальность строения. Они посмотрели и заключили: «Это некапитальное здание».

Из заключения кадастрового инженера, члена СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» И.В. Костелей: Строение является некапитальным, так как не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществлять его демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.

Алексей Аболымов рассказывает, что начиная с весны постоянно общается с чиновниками разного уровня и профиля, включая краевую Госинспекцию. Он носит с собой проект на строительство нестационарного временного павильона и заключение о некапитальности здания. Но, говорит предприниматель, их будто не видят. Ссылки на этот пакет нет и в исковом заявлении городского комитета по строительству от 3 сентября.

Оказать «малышам»

Ксения Аболымова написала письмо в ОНФ и приемную президента Владимира Путина с жалобой на то, что ей не дают заниматься бизнесом. Там она цитирует слова главы государства, сказанные на Госсовете: «Все уровни власти должны сделать все, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным».

Впрочем, говорит Аболымов, видимо кофейню считают незначительным бизнесом, инвестиции в который не такие уж обременительные: «В связи с этим в различных обращениях нам рекомендуют отказаться от „незаконного строительства“. При этом не понятно, как определяется законность или незаконность строительства кофейни на Партизанской, 60. На основании чего делаются подобные заключения».

За что 20 млн рублей?

Алексей Аболымов начал карьеру предпринимателя в 1987 году с основания компании «Алтан» совместно с Валерием Покорняком и Сергеем Евдокимовым. «Трудности не отбивают желания заниматься предпринимательством. Я 25 лет в судах, хорошо ориентируюсь в законах и не боюсь людей в погонах и мундирах. Молодым предпринимателям сложнее», — говорит он.

Предприниматель Алексей Аболымов. Кофейня «Черный квадрат. Анна Зайкова , altapress.ru.

Семья Аболымовых планирует развивать проект на месте «барнаульского разлома». Сейчас на «Авито» размещено объявление о поисках инвесторов. Объем вложений — 20 млн рублей. Предприниматели хотят построить на участке еще несколько павильонов, как для кафе, и найти арендаторов. Список претендентов уже занимает два листа.

Алексей Аболымов,

предприниматель:

Если бы не шумиха, которая поднялась летом вокруг кофейни, мы бы уже завершали упаковку проекта. Но инвесторы боятся, что власть найдет причину, чтобы снести здания. Если суд примет такое решение, я устрою шоу: сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на соседний участок, который также в моей собственности. Пусть сотрудники комитета ищут в щебеночной подушке фундамент и свое реноме. А на освободившемся участке поставлю шесть туалетов с выгребной ямой — это же не капитальные строения. Кстати, с удивлением обнаружил, что для Барнаула это проблема: в городе нет туалетов и лавочек.

Что за «Черный квадрат»?

Новая кофейня в центре Барнаула ориентирована на молодежную аудиторию. Тон интерьеру задает красочная роспись на стенах. Ее подчеркивает мебель спокойных тонов, которую хозяева сделали сами: заказали чехлы у местных швей, основу собрали из металлоконтрукций.

Кофейня «Черный квадрат» на месте «барнаульского разлома». Анна Зайкова , altapress.ru.

В кофейне подают несколько сортов кофе и чая, а также выпечку. Хозяева планируют, что вскоре добавят еще одну изюминку своему проекту — настоящий камин в современном дизайне. Но пока они не урегулировали вопрос с пожарной инспекцией. Да и с мэрией — тоже.