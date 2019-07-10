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Недвижимость

На месте «барнаульского разлома» возвели строение, несмотря на запреты

Завершается возведение здания на месте снесенного «барнаульского разлома», сообщает «Недвижимость Алтая». Металлический каркас заполнен стеклом, обшит панелями, а посредники уже давно и активно ведут поиск арендаторов в новые помещения.

Новое строение на месте "барнаульского разлома".
Новое строение на месте "барнаульского разлома".
altayrealt.ru

Весной пустырь, появившийся на ул. Партизанская, 60 в Барнауле после сноса разделенного на два части здания, огородили забором. Металлический каркас будущего здания появился примерно месяц назад.

Рабочие на стройке заявляли, что сооружение является временным и на него не нужно разрешение на строительство. Однако, комитет по архитектуре и развитию города потребовал от застройщика демонтировать объект, так как он возводится без разрешений и согласований. От застройщика потребовали демонтировать объект.

Несмотря на это, строительство продолжилось и, судя по всему, скоро завершится.

Участок по-прежнему принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту. Кто именно заказал новый проект — неизвестно.

&quot;Барнаульский разлом&quot; почти разобрали.
«Барнаульский разлом» почти разобрали.
Олег Богданов, altapress.ru

Строительство на этом участке здания началось 13 лет назад. Офисное здание планировалось сдать в эксплуатацию в 2007 году, но из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы.

Затем застройщики решили в буквальном смысле разрезать здание пополам, отчего оно и получило название «барнаульский разлом». Попытка узаконить каждую из частей дома не увенчалась успехом. И в конце концов краевой суд постановил «распиленное» на две части здание.

&quot;Барнаульский разлом&quot;.
«Барнаульский разлом».
Олег Богданов

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