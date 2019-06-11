Мэрия требует снести здание, которое строят вместо «барнаульского разлома»

Администрация Барнаула требует прекратить строить здание на месте бывшего «барнаульского разлома». Соответствующее предписание уже отправлено собственнику участка на улице Партизанской, 60, передает « Катунь 24 ».

Весной на месте бывшего «барнаульского разлома» начали строить новое здание. Там огородили площадку и возвели каркас будущего небольшого здания из металла. Рабочие пояснили телеканалу, что это временное здание, а значит для него не требуется разрешения на строительство.

Мэрия посчитала строящееся здание капитальным, потому что оно прочно скреплено с землей.

Никита Гончаров,

главный специалист отдела строительства комитета по строительству и архитектуре Барнаула рассказал:

Разрешительная документация на строительство по адресу Партизанская, 60 не выдавалась. В адрес застройщика отправлено предписание о демонтаже объекта.

Участок по-прежнему принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту. Кто именно заказал новый проект — неизвестно.

Напомним, что зимой на градостроительном совете архитектор Михаил Шмидт представил эскиз трехэтажного офисника на Партизанской, 60. Он сконструировал его на старом фундаменте здания, которое получило название «барнаульский разлом» за то, что собственники распилили его, чтобы разделить. Тогда мэрия потребовала снести объект, в том числе и потому, что он выходил за красную линию. Работы пришлось оплачивать из бюджета города.