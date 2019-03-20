Два алтайских особняка попали в список самой дорогой загородной недвижимости на рынке России

Усадьба под Бийском за 190 млн рублей и дом в Республике Алтай за 150 млн рублей попали в список самой дорогой продаваемой загородной недвижимости России, составленный экспертами аналитического центра ЦИАН. Об этом пишет «Российская газета».

Про бийский дом эксперты пишут, что это строение в 1400 кв. м построено в «экологически чистой зоне, в благоприятном уединенном месте, у верховья реки и обширной лесной зоны» на охраняемой территории площадью в 1,5 га.

В усадьбе есть зона для барбекю и «прочих приготовлений», летняя кухня, беседка в тени елей, фонтан, прогулочные дорожки с ночным освещением, цветочные клумбы, солнечное патио, фруктовый сад, место для спортивных площадок и теннисного корта. Также на территории имеются огород с теплицей. О продаже этого особняка altapress.ru писал еще в мае 2018 года.

О доме в Горном Алтае «РГ» пишет только то, что его площадь составляет 1034 кв. м.

Тройка лидеров

Дорогостоящие алтайские особняки вошли лишь во второй десяток списка аналитического центра ЦИАН. Самый дорогой особняк загородный дом специалисты нашли в Московской области. Он расположен в Одинцовском районе, в коттеджном поселке «Сады Майендорф» на Рублево-Успенском шоссе. Площадь этой резиденции составляет 19 тысяч кв. м.

«Стоимость лота составляет 75 миллионов долларов США или 4,95 миллиарда в рублевом эквиваленте», — сообщают аналитики.

В доме 24 спальни и 50-метровый бассейн. Кроме того, в состав входит зал для боулинга, spa-комплекс и поле для мини-гольфа, причем крытое. Ценным активом является и лесной участок площадью 3 га, на котором находится резиденция.

На втором месте у московского особняка, который продают за за 2,31 миллиарда рублей. Усадьба построена в готическом стиле. Она занимает площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Особенностью является то, что все окна имеют бронированные стекла. Да и сама система безопасности довольно серьезная.

Третье место в рейтинге неожиданно заняла Калужская область. Самый дорогой дом этого региона расположен в селе Никольское Жуковского района. Владелец готов продать свою усадьбу площадью чуть более 1 тыс. кв. метров всего за 990 миллионов рублей. Вероятно, цена намеренно была снижена на 10 миллионов, чтобы не отпугнуть покупателей высоким психологическим порогом.

«Это отреставрированный исторический особняк XVIII века, интерьеры которого оформлены в модном стиле loft по проекту американского дизайнера Стеф-Альберта Ботма, — так описывают его аналитики в своем исследовании. — Особого внимания заслуживает территория вокруг дома. Это самый настоящий парк на 10 гектаров.

Для сравнения, такую же площадь имеет Александровский сад, протянувшийся вдоль западной стены московского Кремля.