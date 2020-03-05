Два крупных торговых центра-соседа пытаются продать в Барнауле

«Бум» продают за 380 млн рублей. Площадь объекта составляет чуть более 7 тысяч кв.м. Его продавец для звонка оказался недоступен.
О продаже соседнего ТЦ «Малина» стало известно в январе. Объект отдают за 480 млн рублей.
«Со всеми арендаторами, в том числе с якорными, у нас заключены долгосрочные договора. Что касается мотивации собственника, то все просто — он заинтересован в новых проектах, поэтому и продает», — пояснили в агентстве недвижимости.
В объявлении указано, что бизнес не требует дополнительных вложений. Срок окупаемости составляет 8 лет.
Владелец торгового центра — компания Crona Development Group, основанная предпринимателем из Новосибирской области Игорем Супруном.