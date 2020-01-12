Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -16°C

В Барнауле выставили на продажу крупный торговый центр

Барнаульский торговый центр «Малина», принадлежащий группе компаний Crona Development Group из Новосибирской области, выставили на продажу. Объявление размещено на Avito в первый рабочий день 2020 года.

ТРЦ "Малина".
ТРЦ "Малина".
Avito.

Продают за полмиллиарда

Трехэтажный ТЦ «Малина» расположен в Ленинском районе Барнаула на ул. Попова, 82. Его площадь, как указывает продавец, 7,6 тыс. кв метров (на сайте ТРЦ — 9,9 тыс. кв. метров).

Продавец утверждает, что «продается высокорентабельный арендный бизнес с аттрактивными показателями окупаемости», ТЦ находится в прекрасном состоянии и не требует капвложений.

Стартовая цена объекта — 480 млн рублей. Причины продажи высокорентабельного бизнеса не афишируются.

Кому принадлежит ТЦ

Из информации на сайте торгового центра «Малина» следует, что им владеет тот же собственник, что и ТЦ в Новосибирске («Арбуз» и «Вереница») и одним в п. Колывань Новосибирской области (ТД «Кривцовъ»).

Это группа компаний Crona Development Group, основанная предпринимателем из Новосибирской области Игорем Супруном.

ТРЦ &quot;Малина&quot;.
ТРЦ «Малина».
Avito.

Купили на 40% дешевле

ТЦ «Малина» изначально строила компания «Алтайавтоторг» известного алтайского бизнесмена Валерия Пекарского. Компания обанкротилась — и в 2013 году ТЦ выставили на торги.

Купила объект фирма «Лаура», которая сегодня зарегистрирована по тому же адресу, что и торговый дом «Кривцовъ» в новосибирской Колывани.

Тогда объект вместе с участком купили намного дешевле — за 262 млн рублей.

Торговый дом &quot;Пассаж&quot;.
Торговый дом «Пассаж».
Ольга Олейникова.

Их по-прежнему строят

Надо сказать, что торговый центр продают в Барнауле не впервые. Ранее запродажу выставляли «Норд-Вест» и «Пассаж». Одновременно с этим в краевом центре продолжают или планируют вводить новые торговые комплексы.

В частности, в начале декабря 2019 года открылось культовое место — Старый базар. В октябре градсовет Барнаула одобрил строительство нового торгового центра в квартале «Дружный».

А вот «Ашан» в Барнауле закрываться не стал, несмотря на намерения,

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость