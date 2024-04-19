Самый настоящий дворец продают в Барнауле за 11,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Партизанская, 151.

Дворец в самом центре Барнаула продают за 11,9 млн рублей.

Общая площадь трехкомнатной квартиры 73,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 161 тыс. рублей.

Квартира включает в себя все, что необходимо для комфортной жизни. Внутри сделан прекрасный дизайнерский ремонт в классическом стиле с итальянским оттенком.

Все двери изготовлены из натурального дерева ясеня. Каждая деталь продумана, начиная от освещения, заканчивая элементами декора. Вся мебель и бытовая техника, кроме дивана в кухне-столовой остается новым хозяевам.

В спальне есть встроенный шкаф не только с наружными красивыми элементами, но и с организованным внутренним пространством для хранения одежды и обуви.

Детская оборудована для двух детей.

Отмечается, что лоджия расширяет пространство квартиры. При этом вживую квартира смотрится еще красивее.

Ранее сообщалось, что коттедж с двумя гаражами продают в пригороде Барнаула по привлекательной цене.

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