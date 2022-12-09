Двухэтажный дворец с кактусами в зале продают за полмиллиарда рублей в Москве

Двухэтажный пентхаус продают за 590 млн рублей в Москве. Его залы выполнены в темных, коричневых и изумрудных тонах. Он находится в районе Арбат, Большой Афанасьевский пер., 28. Объявление размещено на « Циан ».

Площадь пентхауса — 340 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 1,7 млн рублей.

Для отделки квартиры использовали природные материалы: мрамор, древесина, керамическая плитка. Пол выложен мраморными слэбами.

На первом этаже пентхауса находятся просторный холл, который украсили дорогим творческим интерьером. Там стоит знаменитая вешалка-кактус компании Gufram.

Из холла можно подняться на второй этаж в сердце квартиры. Здесь владельцы постарались создать комфортную зону отдыха для всей семьи. Это просторная гостиная с камином, объединенная со столовой и кухней.

Есть выход на большую террасу с барбекю. Отсюда открывается великолепный вид на район Арбат.

В дополнение к квартире будущему хозяину предлагают 3 машиноместа в подземном паркинге. В доме также есть зона релакса с хамамом и спортзалом и квартира для персонала.