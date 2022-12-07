Ути-пути. Уютные апартаменты с плюшевым зайцем продают за 43 млн рублей в Москве

Апартаменты стоят 573 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 43 млн рублей. Их площадь — 75 кв. м.
Недвижимость предлагают на последнем, 15-м этаже монолитного дома. В квартире три комнаты с дизайнерским ремонтом.
«Очень светлая, уютная, стильная квартира», — утверждает продавец.
Оборудованы кухня-гостиная, гостевой совмещенный санузел с душевой кабиной.
Спланированы зона спальни, а также мастер-спальня с санузлом и постирочной. В стоимость входят кухонный гарнитур и шкафы-купе.
В районе, где продают апартаменты, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, кафе, аптеки, больницы, музеи, остановки общественного транспорта.
Рядом — станции метро «Динамо», «Петровский парк» и «Савеловская».
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