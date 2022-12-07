7 декабря
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Недвижимость

Ути-пути. Уютные апартаменты с плюшевым зайцем продают за 43 млн рублей в Москве

Уютные апартаменты с интерьером в нежных цветах продают на пр. Ленинградском, 36с39 в Москве. В квартира обитает плюшевый заяц, есть прелестный букет цветов и розовые подушки. В общем, как говорится, ути-пути. Объявление появилось на «Авито».

Милые апартаменты продают на пр. Ленинградском в Москве за 43 млн рублей.
Милые апартаменты продают на пр. Ленинградском в Москве за 43 млн рублей.
"Авито".

Апартаменты стоят 573 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 43 млн рублей. Их площадь — 75 кв. м.

Недвижимость предлагают на последнем, 15-м этаже монолитного дома. В квартире три комнаты с дизайнерским ремонтом.

«Очень светлая, уютная, стильная квартира», — утверждает продавец.

Оборудованы кухня-гостиная, гостевой совмещенный санузел с душевой кабиной.

Спланированы зона спальни, а также мастер-спальня с санузлом и постирочной. В стоимость входят кухонный гарнитур и шкафы-купе.

В районе, где продают апартаменты, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, кафе, аптеки, больницы, музеи, остановки общественного транспорта.

Рядом — станции метро «Динамо», «Петровский парк» и «Савеловская».

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