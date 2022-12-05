Трехкомнатную «мечту блогера» продают за 14 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в ЖК «Столичный» продают за 14 млн рублей в Барнауле. В ней есть готовая студия для съемок видео. Жилплощадь предлагают на ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на « Авито ».

Трехкомнатная квартира, 130 кв. м за 14 млн рублей

Квартира довольно просторная — 130 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 107 тыс. рублей.

«Трешка» занимает последний, 12-й этаж дома. Территория здания — под охраной и круглосуточным видеонаблюдением. Здесь есть трехуровневый подземный паркинг, пассажирский и грузовой лифты.

Квартиру владелец оформил в стиле лофт. Стены из красного кирпича. По желанию, новый хозяин может обклеить их обоями.

В квартире выделено место для большой студии. Здесь стены отделаны специальным зеленым фоном, есть много пространства, чтобы разместить необходимую технику. Владелец также специально заклеил окна, чтобысюда не проникал лишний свет.

В «трешке» работают интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды.

Рядом с домом расположены школы, вузы, детские сады, продуктовые магазины и кафе. Кроме того, в шаговой доступности парк «Изумрудный» и Молодежный театр.