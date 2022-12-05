5 декабря
﻿
Недвижимость

Трехкомнатную «мечту блогера» продают за 14 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в ЖК «Столичный» продают за 14 млн рублей в Барнауле. В ней есть готовая студия для съемок видео. Жилплощадь предлагают на ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 130 кв. м за 14 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 130 кв. м за 14 млн рублей
Авито

Квартира довольно просторная — 130 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 107 тыс. рублей.

«Трешка» занимает последний, 12-й этаж дома. Территория здания — под охраной и круглосуточным видеонаблюдением. Здесь есть трехуровневый подземный паркинг, пассажирский и грузовой лифты.

Квартиру владелец оформил в стиле лофт. Стены из красного кирпича. По желанию, новый хозяин может обклеить их обоями.

В квартире выделено место для большой студии. Здесь стены отделаны специальным зеленым фоном, есть много пространства, чтобы разместить необходимую технику. Владелец также специально заклеил окна, чтобысюда не проникал лишний свет.

В «трешке» работают интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды.

Рядом с домом расположены школы, вузы, детские сады, продуктовые магазины и кафе. Кроме того, в шаговой доступности парк «Изумрудный» и Молодежный театр.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость