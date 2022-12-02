Авторскую квартиру с эксклюзивным интерьером продают за 217 млн рублей в Москве

Площадь квартиры — 126,1 кв.м. Стоит один «жилой квадрат» 1 млн 721 тыс. рублей.
Апартаменты располагаются на втором этаже из шести. Находятся они в одном из самых престижных районов в клубном Особняке.
Интерьер выполнен по авторскому проекту с использованием итальянских высококачественных натуральных материалов и производителей. Квартира обставлена мебелью и оборудована премиальной бытовой техникой.
Функциональная планировка включает в себя кухню, гостиную, столовую, одну мастер-спальню и один санузел.
Также имеется кабинет и гардеробная комната. В наличии два машиноместа в подземном паркинге, в стоимость квартиры они не входят.
Огороженная охраняемая территория, роскошная входная группа и подземный паркинг.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь