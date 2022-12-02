2 декабря
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Недвижимость

Авторскую квартиру с эксклюзивным интерьером продают за 217 млн рублей в Москве

Трехкомнатные апартаменты продают за 217 млн рублей в Москве. Квартира находится в районе Хамовники, на переулке Хилков, 5. Объявление размещено на «Циане».

Авторская 3-комнатная квартира, 126,1 кв.м за 217 млн рублей в Москве
Авторская 3-комнатная квартира, 126,1 кв.м за 217 млн рублей в Москве
Циан

Площадь квартиры — 126,1 кв.м. Стоит один «жилой квадрат» 1 млн 721 тыс. рублей.

Апартаменты располагаются на втором этаже из шести. Находятся они в одном из самых престижных районов в клубном Особняке.

Интерьер выполнен по авторскому проекту с использованием итальянских высококачественных натуральных материалов и производителей. Квартира обставлена мебелью и оборудована премиальной бытовой техникой.

Функциональная планировка включает в себя кухню, гостиную, столовую, одну мастер-спальню и один санузел.

Также имеется кабинет и гардеробная комната. В наличии два машиноместа в подземном паркинге, в стоимость квартиры они не входят.

Огороженная охраняемая территория, роскошная входная группа и подземный паркинг.

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