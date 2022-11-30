30 ноября
﻿
Недвижимость

Сногсшибательную квартиру с необычным «ходовым» интерьером продают за 350 млн рублей в Москве

Многокомнатную квартиру с оригинальным интерьером в виде больших ступней продают за 350 млн рублей в Москве. Она находится в районе Хамовники, на улице Усачева, 11К. Объявление размещено на «Циан».

Многокомнатная квартира, 305 кв. м за 350 млн рублей
Многокомнатная квартира, 305 кв. м за 350 млн рублей
Циан

Площадь квартиры впору для гиганта — 305 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» — 1,1 млн рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти в ЖК «Садовые кварталы». Он расположен в самом запрашиваемом и престижном районе Москвы — Хамовниках.

«Жилой квартал можно по праву называть городом внутри города. Он — самая крупная по площади современная элитная застройка в центральном округе и обладает собственной социальной инфраструктурой», — рассказывает продавец.

Квартира двухуровневая. Ее сделали в авторском стиле и отделали дорогими качественными материалами (дерево, камень). Здесь высокие потолки — 4,5 м. Комнаты очень светлые за счет больших окон и светлых стен.

Интерьер подобран в стиле минимализма. При этом можно встретить креативный декор в виде больших ступней.

На первом этаже находятся кухня, совмещенная с гостиной, и две спальни. У них есть отдельный выход в гардеробную. Второй этаж занимают три спальни, гардеробная и две ванные комнаты.

Техника в квартире от ведущих брендов Miele, Libherr.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость