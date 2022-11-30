Сногсшибательную квартиру с необычным «ходовым» интерьером продают за 350 млн рублей в Москве

Многокомнатную квартиру с оригинальным интерьером в виде больших ступней продают за 350 млн рублей в Москве. Она находится в районе Хамовники, на улице Усачева, 11К. Объявление размещено на « Циан ».

Площадь квартиры впору для гиганта — 305 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» — 1,1 млн рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти в ЖК «Садовые кварталы». Он расположен в самом запрашиваемом и престижном районе Москвы — Хамовниках.

«Жилой квартал можно по праву называть городом внутри города. Он — самая крупная по площади современная элитная застройка в центральном округе и обладает собственной социальной инфраструктурой», — рассказывает продавец.

Квартира двухуровневая. Ее сделали в авторском стиле и отделали дорогими качественными материалами (дерево, камень). Здесь высокие потолки — 4,5 м. Комнаты очень светлые за счет больших окон и светлых стен.

Интерьер подобран в стиле минимализма. При этом можно встретить креативный декор в виде больших ступней.

На первом этаже находятся кухня, совмещенная с гостиной, и две спальни. У них есть отдельный выход в гардеробную. Второй этаж занимают три спальни, гардеробная и две ванные комнаты.

Техника в квартире от ведущих брендов Miele, Libherr.