Пентхаус «для шейха» с видом на Храм Христа Спасителя продают за 950 млн рублей

«Арабский» пентхаус в Пречистенке — одном из элитных районов Москвы — продают за 950 млн рублей. В его отделке использовали камень, дерево и кожу. Объявление размещено на « Авито ».

Пентхаус для самого шейха с видом на Храм Христа Спасителя продают за 950 млн рублей

Площадь пентхауса — 650 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит почти 1,5 млн рублей.

Квартира занимает 4, 5 и 6 этаж клубного дома на Пречистенке. Это бывший доходный дом купца первой гильдии К. П. Половинкина. Внешний облик фасада формируют элегантные эркеры, решетки и другие декоративные элементы. В отделке входных групп — лепнина и мрамор.

В квартире шесть комнат. Они выполнены в уникальном дизайне. Владельцы старались сочетать стиль и комфорт, современную и антикварную мебель. В отделке использовали натуральные материалы: кожу, камень, дерево. Их все приобретали в разных странах.

На первом этаже квартиры находится главная спальня с камином и ванной комнатой. А также душевая, гардеробная и гостиная-кабинет с газовым камином. Рядом — детская спальня и санузел.

Второй этаж занимает просторная гостиная с потолочными качелями и стеклянным куполом, столовая с дровяным камином и баром. Также там находятся комната для персонала и санузел.

На третьем этаже три спальни с отдельными санузлами, хамам, массажная, прачечная. Здесь есть открытая терраса с роскошными видами на исторический центр Москвы и Храм Христа Спасителя.

Рядом с домом расположены лучшие школы, детские сады, а также Европейский медицинский центр.