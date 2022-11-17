17 ноября
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Недвижимость

Из окна площадь Красная видна. Квартиру с видом на Кремль и МГУ продают за 147 млн рублей в Москве

Двухуровневую квартиру с видом на Кремль, МГУ, Воробьевы горы и другие достопримечательности продают за 147 млн рублей в Москве. Такое объявление появилось на «Циане».

Квартира с видом на Кремль за 147 млн рублей
Квартира с видом на Кремль за 147 млн рублей
Циан

Площадь квартиры — 327 кв. м. Один «жилой квадрат» в ней стоит 450 тыс. рублей. Она находится на последнем, 17 этаже. Из панорамных окон открывается шикарный вид на Кремль, здание МГУ, Воробьевы горы и «Москва-Сити».

Жилплощадь похожа на дворец. В квартире сделали дорогую отделку в стиле современной классики. Высота потолков достигает 3,8 м.

Первый этаж — детский. Там оборужовагы детские спальня, а также гостиная, совмещенная с кухней и столовой зоной. Рядом расположены комната няни, а также санузел с прачечной и гардеробом.

Второй этаж — для родителей. С просторной гостиной и панорамным видом на знаменитые места Москвы. Есть дровяной камин и домашний кинотеатр.

Рядом сделаны кухня со столовой, мастер-спальня с гардеробной и ванной, гостевой санузел, а еще зимний сад с раздвижными окнам.

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