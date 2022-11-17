17 ноября
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Недвижимость

«Четырешку» с анималистичным дизайном продают в известном «инопланетном» доме Барнаула за 13 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле. Она находится в доме с круглыми колоннами и крышами-НЛО на Молодежной улице, 41. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира, 123 кв. м за 13 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 123 кв. м за 13 млн рублей
Авито

Площадь квартиры — 123 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 105 тыс. рублей.

Квартира находится на 10 из 15 этажей. Дом же стоит в самом центре Барнаула.

В комнатах хозяева сделали современный дизайнерский ремонт с анималистичным декором. В гостиной лежит большой ковер в виде шкуры зебры. Зал объединен с кухонной зоной и столовой (18 кв. м). Отсюда есть выход на просторную лоджию.

В квартире есть три спальни. Одна из них предназначена для родителей. Здесь есть зона для кабинета. Две другие — детские. Родители поставили для детей мебель-трансформер.

Также есть два санузла. Один из них совмещен с ванной комнатой. Здесь стоят джакузи, душевая кабинка, стиральная машинка и водонагреватель.

Рядом с домом находятся несколько школ и детские сады. А также продуктовые магазины в шаговой доступности и ТРЦ Galaxy.

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