Трехэтажный замок с баней и собственным участком продают за 18 млн рублей

Трехэтажный таунхаус продают за 18 млн рублей в Барнауле. У него есть собственная баня с сауной и большой земельный участок. Он находится на ул. Никитина, 87. Объявление размещено на Авито .

Таухаус, 190 кв. м за 18 млн рублей

Площадь дома — 190 кв. м. Один «жилой метр» обойдется будущему хозяину почти в 95 тыс. рублей.

Таунхаус стоит на участке в 2,9 соток.

В доме сделали дизайнерский ремонт. На первом этаже находятся прихожая и санузел. Отсюда можно выйти в гараж.

На втором — кухня совмещенная с большой светлой гостиной — 49 кв. м. Окна здесь панорамные и в столовой зоне расположены по кругу.

Три удобные спальни находятся на последнем этаже. Здесь же отдельный санузел.

В доме индивидуальное отопление и природный газ. А электричество, канализация и вода — центральные.

На участке стоит банный комплекс. В предбаннике хозяева обустроили зону отдыха — с деревянным столом и мягким диваном. Здесь же стоит красавица-печь.

Также на участке есть барбекю.