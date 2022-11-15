Трехэтажный замок с баней и собственным участком продают за 18 млн рублей

Площадь дома — 190 кв. м. Один «жилой метр» обойдется будущему хозяину почти в 95 тыс. рублей.
Таунхаус стоит на участке в 2,9 соток.
В доме сделали дизайнерский ремонт. На первом этаже находятся прихожая и санузел. Отсюда можно выйти в гараж.
На втором — кухня совмещенная с большой светлой гостиной — 49 кв. м. Окна здесь панорамные и в столовой зоне расположены по кругу.
Три удобные спальни находятся на последнем этаже. Здесь же отдельный санузел.
В доме индивидуальное отопление и природный газ. А электричество, канализация и вода — центральные.
На участке стоит банный комплекс. В предбаннике хозяева обустроили зону отдыха — с деревянным столом и мягким диваном. Здесь же стоит красавица-печь.
Также на участке есть барбекю.