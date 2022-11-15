17 ноября
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Недвижимость

Трехэтажный замок с баней и собственным участком продают за 18 млн рублей

Трехэтажный таунхаус продают за 18 млн рублей в Барнауле. У него есть собственная баня с сауной и большой земельный участок. Он находится на ул. Никитина, 87. Объявление размещено на Авито.

Таухаус, 190 кв. м за 18 млн рублей
Таухаус, 190 кв. м за 18 млн рублей
Авито

Площадь дома — 190 кв. м. Один «жилой метр» обойдется будущему хозяину почти в 95 тыс. рублей.

Таунхаус стоит на участке в 2,9 соток.

В доме сделали дизайнерский ремонт. На первом этаже находятся прихожая и санузел. Отсюда можно выйти в гараж.

На втором — кухня совмещенная с большой светлой гостиной — 49 кв. м. Окна здесь панорамные и в столовой зоне расположены по кругу.

Три удобные спальни находятся на последнем этаже. Здесь же отдельный санузел.

В доме индивидуальное отопление и природный газ. А электричество, канализация и вода — центральные.

На участке стоит банный комплекс. В предбаннике хозяева обустроили зону отдыха — с деревянным столом и мягким диваном. Здесь же стоит красавица-печь.

Также на участке есть барбекю.

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