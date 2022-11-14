Дом в трех соснах. Роскошный коттедж в хвойном лесу продают за 23,5 млн рублей в Алтайском крае

Большой коттедж посреди хвойного леса продают за 23,5 млн рублей. Он находится в Первомайский районе, селе Фирсово, на улице Акимова. Объявление размещено на Авито .

Коттедж 190 кв. м за 23,5 млн рублей

Размеры коттеджа поражают — 190 кв. м. Плюс — участок в 25 соток. Но и цена одного «квадрата» не отстает — 123,6 тыс. рублей.

Владельцы дома рассказывают, что при строительстве хотели создать комфортное загородное жилье. Чтобы в нем можно было наслаждаться жизнью в гармонии с природой.

«Проект сочетает в себе самые передовые технологии строительства, пространства, качества материалов и строительных работ», — описывают продавцы.

В коттедже установили систему теплых полов, а окнам сделали витражное остекление. При расположении дома усчитывали стороны света и розу ветров. Уровень грунта специально подняли для отвода паводковых вод.

Дом обогревает кондиционный газовый котел.

В коттедже есть две спальни в сдержанных темных тонах. В центре гостиной стоит кожаный мягкий уголок. А также большой стол, рассчитанный на крупное застолье.

Помимо них — ванная комната, гардеробная, кухня.