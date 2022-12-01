Царскую резиденцию с огромными залами продают за 348 млн рублей в Москве

Площадь квартиры — 511 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» немало — 681 тыс. рублей.
Апартаменты находятся на третьем этаже из пяти в клубном доме. Он окружен посольствами и граничит с московским Гольф-клубом.
Проект квартиры разрабатывали итальянские проектировщики. В отделки резиденции использовали природные материалы, среди которых дерево, мрамор, оникс. Квартиру обставили итальянской мебелью премиального сегмента.
В резиденции гостей встречает большая роскошная гостиная. В ее центре по кругу стоят мягкие диваны, а чуть дальше находится кухня с зоной бара и столовой.
Спальня выполнена в виде мастер-блока. В него входят санузел, гардеробная и кабинет-приемная. Дополнительно есть еще две спальные комнаты.
В стоимость квартиры входят три машиноместа на подземном паркинге.
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