Царскую резиденцию с огромными залами продают за 348 млн рублей в Москве

Пятикомнатные апартаменты продают за 348 млн рублей в Москве. У нее большие залы, в которых можно устраивать настоящие балы. Квартира находится в районе Раменки, на Мосфильмовской улице, 38А. Объявление размещено на «Циане».

5-комнатные апартаменты, 511 кв. м за 348 млн рублей в Москве

Площадь квартиры — 511 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» немало — 681 тыс. рублей.

Апартаменты находятся на третьем этаже из пяти в клубном доме. Он окружен посольствами и граничит с московским Гольф-клубом.

Проект квартиры разрабатывали итальянские проектировщики. В отделки резиденции использовали природные материалы, среди которых дерево, мрамор, оникс. Квартиру обставили итальянской мебелью премиального сегмента.

В резиденции гостей встречает большая роскошная гостиная. В ее центре по кругу стоят мягкие диваны, а чуть дальше находится кухня с зоной бара и столовой.

Спальня выполнена в виде мастер-блока. В него входят санузел, гардеробная и кабинет-приемная. Дополнительно есть еще две спальные комнаты.

В стоимость квартиры входят три машиноместа на подземном паркинге.