Стол на колесиках и витражи везде. Просторную квартиру с «янтарным» унитазом продают за 73 млн в Москве

Просторную «четырешку» с большим залом, разноцветными креслами и витражами продают в Москве. Она находится на ул. Покровка, 42с6 — недалеко от станций метро Курская, Чкаловская и Красные ворота. Стоимость шикарной жилплощади — 462 тыс. за кв. м., или 73 млн рублей. В квартире тихо, а двор дома — озелененный, пишет автор объявления на «Авито».

Квартиру с "янтарным" унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка, 42с6 в Москве.

Площадь «четырешки» — 158 «жилых квадратов». Она расположена на третьем этаже кирпичной «пятиэтажки» 1913 года постройки.

Высота потолков в квартире составляет 3,2 метра. Здесь высокие окна с красно-желтыми и розовыми витражами, на стенах висит множество картин и панно. А в подъезде стоит прелестный цветочек.

Пол в гостиной — паркетный, по-советски лаконичный, рыжеватого цвета. На потолках можно увидеть лепнину и едва заметные люстры-палочки. Есть бархатное красное кресло обтекаемой формы, синий диван и теннисный стол.

Кроме того, квартира включает в себя кухню, спальню, кабинет, еще одну спальню с ванной и санузел… Там установлен унитаз с «янтарной» крышкой (на самом деле, вероятно, деревянной), а держатель для туалетной бумаги — золотистый. Хотя, может, и золотой.

Оборудовано и хозяйственное помещение.

Квартиру с «янтарным» унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка , 42с6 в Москве. «Авито».

Всего в доме 35 квартир. Работает пассажирский лифт. Оборудована парковка под шлагбаум.

В районе, где продают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, университет МГПУ, больницы, кафе и разные достопримечательности. Комфортная транспортная развязка.