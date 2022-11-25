25 ноября
﻿
Недвижимость

Стол на колесиках и витражи везде. Просторную квартиру с «янтарным» унитазом продают за 73 млн в Москве

Просторную «четырешку» с большим залом, разноцветными креслами и витражами продают в Москве. Она находится на ул. Покровка, 42с6 — недалеко от станций метро Курская, Чкаловская и Красные ворота. Стоимость шикарной жилплощади — 462 тыс. за кв. м., или 73 млн рублей. В квартире тихо, а двор дома — озелененный, пишет автор объявления на «Авито».

Квартиру с "янтарным" унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка, 42с6 в Москве.
Квартиру с "янтарным" унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка, 42с6 в Москве.
"Авито".

Площадь «четырешки» — 158 «жилых квадратов». Она расположена на третьем этаже кирпичной «пятиэтажки» 1913 года постройки.

Высота потолков в квартире составляет 3,2 метра. Здесь высокие окна с красно-желтыми и розовыми витражами, на стенах висит множество картин и панно. А в подъезде стоит прелестный цветочек.

Пол в гостиной — паркетный, по-советски лаконичный, рыжеватого цвета. На потолках можно увидеть лепнину и едва заметные люстры-палочки. Есть бархатное красное кресло обтекаемой формы, синий диван и теннисный стол.

Кроме того, квартира включает в себя кухню, спальню, кабинет, еще одну спальню с ванной и санузел… Там установлен унитаз с «янтарной» крышкой (на самом деле, вероятно, деревянной), а держатель для туалетной бумаги — золотистый. Хотя, может, и золотой.
Оборудовано и хозяйственное помещение.

Квартиру с &quot;янтарным&quot; унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка, 42с6 в Москве.
Квартиру с «янтарным» унитазом продают за 73 млн на ул. Покровка, 42с6 в Москве.
«Авито».

Всего в доме 35 квартир. Работает пассажирский лифт. Оборудована парковка под шлагбаум.

В районе, где продают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, университет МГПУ, больницы, кафе и разные достопримечательности. Комфортная транспортная развязка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость