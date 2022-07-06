Двухэтажный «филиал ада на земле» продается в Барнауле за 4,4 млн рублей

Гостевой дом с баней площадь 60 кв.м. на участке 11 сот. продают в селе Фирсово по адресу ул. Лесная, 35. Автор объявления на « Авито » указывает, что в подарок прилагается проект дома на 450 кв.м.

Баня из оцилиндрованного бревна алтайской сосны. Зимой отлично держит тепло, летом — охлаждает. Фундамент здания полноценный ленточный, 1,2 метра глубиной, с печной тумбой кубометр объемом.

Размер строения 6*8 метров, 6*6 основная часть, 2*6 — балкон/терраса. Балкон — с высотой потолка больше 4 метров. Полы террасная доска из лиственницы.

Главное помещение бани — парная, никогда не обрабатывалась химикатами. Стены сделаны из бревна, полки из липы, стенка за полками — липовая вагонка. Потолок — сложный банный сэндвич, полностью паро-водо изолирующий.

Печь — Скоропарка Термофор, разгоняется до 60 градусов за 30 минут, через час 90, дальше уходит за 100 и баня превращается в «филиал ада на земле», как прозвали её мои друзья, — шутит продавец недвижимости.

Помещение мойки весьма стандартное — пол с уклоном из лиственницы, под полом цементный конверт с отводом воды за баню в колодец, диаметр 100 мм, работает отлично круглый год. Потолок такой же сэндвич, как в парной.

На участке есть газ, водопровод, безлимитный интернет. Ничего дополнительно проводить не нужно.