3 июля
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Недвижимость

Просторную комнату с «живым» балконом продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Просторная комната с вместительными шкафом и диваном продается на ул. Веры Кащеевой, 16 в Барнауле. В придачу к ней новому владельцу достанется балкон со стенами зеленого цвета, комнатными растениями и видом во двор. Стоимость недвижимости — 73,333 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,1 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», соседи здесь «спокойные и очень добрые».

комнату с «живым» балконом продают в Барнауле на ул. Веры Кащеевой, 16 за 1,1 млн рублей.
комнату с «живым» балконом продают в Барнауле на ул. Веры Кащеевой, 16 за 1,1 млн рублей.
"Авито".

Площадь комнаты — 14,8 кв. м. Она находится в 4-комнатной квартире — на восьмом этаже панельной «9-этажки».

«Жилплощадь в хорошем состоянии. Есть уютный балкон, на котором оборудована детская. Кроме того, стоит новая входная дверь», — говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что имеется и кухня: в ней сделан «свежий» ремонт.

Часть мебели достанется покупателю.

В районе ул. Веры Кащеевой, 16 развита инфраструктура. В шаговой доступности школа, детские сады, поликлиники и остановка общественного транспорта. Также в доме работает магазин.

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