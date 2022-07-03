Просторную комнату с «живым» балконом продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Площадь комнаты — 14,8 кв. м. Она находится в 4-комнатной квартире — на восьмом этаже панельной «9-этажки».
«Жилплощадь в хорошем состоянии. Есть уютный балкон, на котором оборудована детская. Кроме того, стоит новая входная дверь», — говорится в объявлении.
Продавец утверждает, что имеется и кухня: в ней сделан «свежий» ремонт.
Часть мебели достанется покупателю.
В районе ул. Веры Кащеевой, 16 развита инфраструктура. В шаговой доступности школа, детские сады, поликлиники и остановка общественного транспорта. Также в доме работает магазин.