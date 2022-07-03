Просторную комнату с «живым» балконом продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Просторная комната с вместительными шкафом и диваном продается на ул. Веры Кащеевой, 16 в Барнауле. В придачу к ней новому владельцу достанется балкон со стенами зеленого цвета, комнатными растениями и видом во двор. Стоимость недвижимости — 73,333 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,1 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», соседи здесь «спокойные и очень добрые».