Трехэтажный коттедж с курятником и SPA-зоной продают в Барнауле за 55 млн рублей

Дом площадью 340,6 кв.м. на участке 11,5 соток продают в закрытом поселке по адресу Лесогородский проезд, 8. Автор объявления на « Циан » указывает, что на территории есть огород и сад.

На первом этаже коттеджа есть просторная кухня-гостиная с панорамным окном и выходом на террасу, столовая, прихожая (с отдельным выходом в гараж), санузел.

На втором находятся три спальни, санузел и еще одна гостиная.

На третьем — мансардном этаже — есть два свободных помещения, которые можно обустроить под любые нужды.

В цоколе расположены спа-зона, сауна, зона отдыха, тренажерный зал, санузел, котельная с отдельным выходом на улицу.

На территории земельного участка расположена баня, зона барбекю, хозяйственные постройки. Есть небольшой огород. На участке есть разнообразие цветов, кустарников, деревьев, садовых фигур. Живой и ухоженный сад. Для любителей натуральных продуктов имеются курятник и огород — с отдельным выходом.

Продавец отмечает, что до центра Барнаула можно доехать всего за пять минут. Больница, продуктовые магазины, детский сад и школа в шаговой доступности, в этом же поселке.