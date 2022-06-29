Коттедж с парком и садом продается в пригороде Барнаула за 100 млн рублей

Трехэтажный дом площадью 515 кв.м. продают за 30 км от города в с. Бобровка. Автор объявления на « Авито » указывает, что коттедж подходит для загородной семейной жизни.

Территория коттеджа (30 соток) разделена на три зоны. Первая из них — сад с плодовыми деревьями. Во второй находятся сквер-парк с многолетними деревьями и кустарниками, гостевой дом с камином, а также гараж на несколько автомобилей с площадкой для парковки.

На третьей зоне можно расположить гостей. Там есть печь для пиццы, зона барбекю, печка-коптильня и две беседки (летняя и зимняя).

В коттедже три спальни, два санузла, кухня, столовая, кабинет-библиотека. В домике для гостей просторная столовая, место для отдыха, санузел, спальни.

В гараже также есть помещение для садовника с санузлом.

Из окон трехэтажного дома открывается вид на сосновый бор и реку. Как указывают в объявлении, летом можно рыбачить, собирать ягоды и грибы. Ближайшие крупные магазины находятся в Барнауле. Доехать можно по комфортной асфальтированной трассе.