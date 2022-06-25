25 июня
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Недвижимость

«Четырешку» с «кровавым» полом продают в Барнауле за 18,9 млн рублей

Четырехкомнатную, двухэтажную квартиру с просторной гостиной, деревянной лестницей, обилием зелени и кроваво-красной ванной продают в Барнауле на ул. Партизанская, 83. Жилье находится на третьем этаже семиэтажного дома. Стоимость квартиры — 97 832 рублей за «жилой квадрат», или 18,9 млн рублей.

4-к. квартира, 193,7 м², 3/7 эт.
4-к. квартира, 193,7 м², 3/7 эт.
"Авито"

Площадь квартиры составляет 193,7 кв. м. На первом уровне находится гостиная, совмещенная кухня со столовой. На втором — три спальни, одна из которых — детская, в бледно-розовых тонах. Кроме того, на на обоих этажах есть свои санузел и лоджия. В гостиной имеются ккамин и белые кожаные диваны. Автор объявления на «Авито» указывает, что во дворе есть закрытая парковка.

Рядом с домом находятся два детских сада, остановка общественного транспорта, круглосуточный супермаркет «Лэнд».

В объявлении говорится, что возможен обмен «квартиры на квартиру».

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