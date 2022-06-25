«Четырешку» с «кровавым» полом продают в Барнауле за 18,9 млн рублей

Площадь квартиры составляет 193,7 кв. м. На первом уровне находится гостиная, совмещенная кухня со столовой. На втором — три спальни, одна из которых — детская, в бледно-розовых тонах. Кроме того, на на обоих этажах есть свои санузел и лоджия. В гостиной имеются ккамин и белые кожаные диваны. Автор объявления на «Авито» указывает, что во дворе есть закрытая парковка.
Рядом с домом находятся два детских сада, остановка общественного транспорта, круглосуточный супермаркет «Лэнд».
В объявлении говорится, что возможен обмен «квартиры на квартиру».