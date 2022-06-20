Квартиру с сочной «сливовой» кухней продают в Барнауле за 5,2 млн рублей

«Двушку» со «сливовым» кухонным гарнитуром продают в Барнауле — в панельной «17-этажке» на ул. Взлетная, 105. По словам автора объявления на « Авито », в ней есть лоджия и сделан евроремонт. Стоимость квартиры — 83 467 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,2 млн рублей.

«Двушку» со «сливовым» кухонным гарнитуром продают в Барнауле на ул. Взлетная, 105 за 5,2 млн рублей.

«Двушка» расположена на 17 этаже, в ЖК «Времена года» 2017-го года постройки. Ее площадь составляет 62,3 кв. м, а высота потолков здесь — 2,4 м.

В квартире установлена кухонная мебель ярко-фиолетового цвета. Также подключены плита и вытяжка.

Санузел совмещенный: с ванной, унитазом, а также «встроенной» раковиной.

В объявлении говорится, что во дворе дома оборудованы детская и спортивная площадки.

В районе ул. Взлетная, 105 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, супермаркеты и фитнес-центр «Рекорд».