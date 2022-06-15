15 июня
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Недвижимость

Квартира-«Нарния» с парящей лестницей продается в Барнауле за 9,15 млн рублей

«Трешка» с необычным «лесным» интерьером продается в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 94к6 — в кирпичной «10-этажке». В ней есть фотообои с елями в тумане, светильники-«солнышки», подвесной декор-шары и лестница, буквально парящая в воздухе. Словом, атмосфера, как в фильме «Хроники Нарнии». Стоимость квартиры — 114,375 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 9,15 млн рублей. Такое объявление появилось на «Авито».

«Трешка» с необычным «лесным» интерьером продается в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 94к6 за 9,15 млн рублей.
«Трешка» с необычным «лесным» интерьером продается в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 94к6 за 9,15 млн рублей.
"Авито".

Площадь «трешки», оборудованной балконом, составляет 80 кв. м. По словам автора объявления, окна в ней выходят на солнечную сторону: «Можно любоваться восходом солнца».

Квартира, расположенная на последнем этаже жилого дома, поделена на два уровня. «Это плюс, потому что не будут беспокоить соседи», — добавляет продавец.

Первый уровень «трешки» состоит из кухни, зала, прихожей и ванной; а на втором находятся две спальни и еще один санузел.

«На полу лежат ламинат и плитка. Потолки здесь натяжные, с двойным освещением. А входная дверь железная… Можно ставить мебель и жить», — подчеркивают в объявлении.

В районе ул. Солнечная Поляна, 94к6 развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы и продуктовые магазины.

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